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Celestyal: Ακύρωση αναχωρήσεων 4 και 6 Απριλίου 2026
Επιχειρήσεις
17:09 - 26 Μαρ 2026

Celestyal: Ακύρωση αναχωρήσεων 4 και 6 Απριλίου 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Celestyal ανακοίνωσε την ακύρωση τριών κρουαζιέρων του Celestyal Discovery και Celestyal Journey λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της καθυστέρησης στην επανατοποθέτηση των πλοίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας: «Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και ενεργούμε σε απόλυτο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, η Celestyal καθυστέρησε την επανατοποθέτηση του Celestyal Discovery και του Celestyal Journey, ενόψει της έναρξης των κρουαζιέρων τους στη Μεσόγειο.

Ως αποτέλεσμα, ακυρώνονται οι ακόλουθες κρουαζιέρες:

  • 04 Απριλίου: κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» με το Celestyal Journey
  • 04 Απριλίου: κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων «Εικόνες Μεσογείου» με το Celestyal Journey
  • 06 Απριλίου: κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» με το Celestyal Discovery

Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κράτηση για αυτήν την κρουαζιέρα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα. Παρακαλούνται οι επιβάτες που επηρεάζονται να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τον πάροχο μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η κράτηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιλογές και τα επόμενα βήματα.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανέναρξη των προγραμματισμένων κρουαζιέρων μας, το συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστούμε τους επιβάτες και τους πολύτιμους συνεργάτες μας για την υπομονή και την κατανόησή τους».

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