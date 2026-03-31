Μπρατάκος: Οι δαπάνες R&D αγγίζουν το 1,5% του ΑΕΠ - Οι startups έχουν προσελκύσει επενδύσεις άνω των 2 δισ. 

Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονο ενδιαφέρον από το οικοσύστημα καινοτομίας ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το Συνέδριο Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κύπρου – Ελλάδας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του UNIC Athens.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθήνας / Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), τον Σύνδεσμο Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας (ΣΚΕΕ), με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε 22 επιχειρήσεις από την Κύπρο και 51 από την Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 150 στοχευμένες B2B συναντήσεις, δημιουργώντας ουσιαστικές προοπτικές συνεργασίας και επενδύσεων.

Στρατηγική σύγκλιση και προοπτική θεσμού

Σε μήνυμά του, ο Εξοχότατος Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, τόνισε ότι η συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της καινοτομίας αποτελεί στρατηγική επιλογή, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και δημιουργεί νέες ευκαιρίες επενδύσεων και ανάπτυξης.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η επιτυχία της διοργάνωσης μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την καθιέρωσή της ως σταθερού ετήσιου θεσμού συνεργασίας.

Μετρήσιμα αποτελέσματα και ανάγκη για συνεργασία

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας παρουσιάζει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα, με τις δαπάνες R&D να αγγίζουν το 1,5% του ΑΕΠ και τις startups να έχουν προσελκύσει επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Χρειάζεται να φέρουμε πιο κοντά την έρευνα με την παραγωγή, να επιταχύνουμε τη μετατροπή της γνώσης σε προϊόν και υπηρεσία και να ενισχύσουμε τις συνεργασίες — γιατί σήμερα κανείς δεν καινοτομεί μόνος του».

Κοινό όραμα για ένα ενιαίο οικοσύστημα καινοτομίας

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Σύνδεσμος Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας, κα Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, ανέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής διασύνδεσης των δύο χωρών στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τονίζοντας ότι:

«Η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας δεν είναι απλώς σημαντική — είναι αναγκαία. Η τεχνολογία αποτελεί πλέον τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλοι οι τομείς της οικονομίας και προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας».

Όπως επεσήμανε, το βασικό ζητούμενο δεν είναι η ύπαρξη ταλέντου — το οποίο υπάρχει και στις δύο χώρες — αλλά η δυνατότητα αξιοποίησής του σε κλίμακα.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως ενιαίο οικοσύστημα καινοτομίας, συνδέοντας:

την έρευνα με την επιχειρηματικότητα

τη γνώση με την εφαρμογή

τις τοπικές δυνατότητες με τη διεθνή αγορά

Αναφερόμενη στον ρόλο του ΣΚΕΕ, σημείωσε ότι λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ ανθρώπων, ιδεών και αγορών, με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών με πραγματικό, μετρήσιμο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις B2B συναντήσεις, τονίζοντας ότι αποτελούν το πιο ουσιαστικό μέρος της διοργάνωσης, καθώς μετατρέπουν τις ιδέες σε συνεργασίες και τις συνεργασίες σε ανάπτυξη.

Συνεργασία Επιμελητηρίων και στήριξη της επιχειρηματικότητας

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Φιλόκυπρος Ρουσσουνίδης, αναφέρθηκε στη διαχρονικά στενή και παραγωγική συνεργασία μεταξύ των επιμελητηρίων Κύπρου και Ελλάδας.

Όπως τόνισε, η σύμπραξη αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι τα επιμελητήρια βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό των επιχειρήσεων — τόσο των νεοφυών όσο και των πιο ώριμων — παρέχοντας στήριξη, καθοδήγηση και εργαλεία ανάπτυξης.

Ένα συνέδριο με διεθνή διάσταση και ουσιαστικό αντίκτυπο

Η παρουσία διπλωματικών αποστολών τρίτων χωρών ενίσχυσε τη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης, ενώ τα θεματικά πάνελ και οι B2B συναντήσεις επιβεβαίωσαν τον ουσιαστικό ρόλο του Συνεδρίου ως πλατφόρμας συνεργασίας.

Το Συνέδριο υποστηρίχθηκε από την CYSOFT, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διοργάνωσης επιβεβαιώνει τη δυναμική των σχέσεων Κύπρου – Ελλάδας στον τομέα της καινοτομίας και δημιουργεί ισχυρό υπόβαθρο για νέες συνεργασίες, επενδύσεις και κοινές δράσεις.