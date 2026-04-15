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Metlen: Στο επίκεντρο της ΓΣ η επαναγορά μετοχών και το μέρισμα
Επιχειρήσεις
13:50 - 15 Απρ 2026

Metlen: Στο επίκεντρο της ΓΣ η επαναγορά μετοχών και το μέρισμα

Reporter.gr Newsroom
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Η επανεκκίνηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Metlen, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (21/5). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συνέλευση θα διεξαχθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία, ενώ παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης.

Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση είναι η πρόταση για τη διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, καθώς και η επανέναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης έως και του 10% του μετοχικού κεφαλαίου, με καθορισμένα όρια τιμών και χρονικό ορίζοντα που εκτείνεται έως την επόμενη Γενική Συνέλευση ή, το αργότερο, έως τον Αύγουστο του 2027.

Παράλληλα, αναμένεται να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το πλαίσιο αμοιβών της εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 20:13
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