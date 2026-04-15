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ΕΕ: Εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για μπλόκο ανηλίκων στα social media
Ειδήσεις
13:27 - 15 Απρ 2026

ΕΕ: Εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για μπλόκο ανηλίκων στα social media

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην ανάπτυξη εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας για τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης σε ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Την πρωτοβουλία παρουσίασε η πρόεδρος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι το νέο εργαλείο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή σε έξι κράτη-μέλη: τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Δανία και την Κύπρος. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη και αναμένεται να διατεθεί σύντομα στο κοινό.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, επικοινωνίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα παιδιά, ωστόσο προειδοποίησε για τους κινδύνους που συνοδεύουν την ανεξέλεγκτη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Όπως ανέφερε, η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι «εξαιρετικά ανησυχητική», σημειώνοντας ενδεικτικά ότι ένα στα έξι παιδιά έχει βιώσει διαδικτυακό εκφοβισμό.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν ιδιαίτερα εθιστικά χαρακτηριστικά, όπως ατέρμονο scrolling, σύντομα βίντεο και εξατομικευμένο περιεχόμενο, γεγονός που αυξάνει τον χρόνο παραμονής των παιδιών στις οθόνες και μειώνει την ενασχόλησή τους με φυσικές κοινωνικές δραστηριότητες. Επισήμανε επίσης ότι η παρατεταμένη έκθεση στο διαδίκτυο αυξάνει τον κίνδυνο επαφής με επιβλαβές ή παράνομο περιεχόμενο, καθώς και με διαδικτυακούς κινδύνους.

Η νέα εφαρμογή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται σε τεχνολογικά πρότυπα αντίστοιχα με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Θα επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους κατά την πρόσβαση σε πλατφόρμες, χωρίς να αποκαλύπτονται επιπλέον προσωπικά δεδομένα.

Η Επιτροπή τονίζει ότι το σύστημα είναι εύχρηστο, καθώς ο χρήστης θα μπορεί να εγκαθιστά την εφαρμογή και να επιβεβαιώνει την ηλικία του μέσω εγγράφων ταυτοποίησης, όπως ταυτότητα ή διαβατήριο. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση ή παρακολούθηση του χρήστη, ενώ λειτουργεί σε όλες τις συσκευές (κινητά, tablet και υπολογιστές) και βασίζεται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, χώρες όπως η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ιρλανδία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφαρμογής και σχεδιάζουν την ενσωμάτωση του εργαλείου στα εθνικά ψηφιακά πορτοφόλια τους.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο πριν από προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη ηγετών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με πρωτοβουλία του προέδρου της Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τη διαμόρφωση πανευρωπαϊκού σχεδίου για την απαγόρευση ή τον αυστηρό περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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