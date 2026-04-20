Υπουργείο Τουρισμού: Βαθύτατη οδύνη για την υπάλληλο που έπεσε από τον 2ο όροφο του κτιρίου

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια υπαλλήλου του Υπουργείου, απευθύνοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της, ενώ η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου του Υπουργείου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Σημειώνεται πως το τραγικό περιστατικό συνέβη στα 8:35 το πρωί της Δευτέρας (20/4), οπότε η άτυχη 51χρονη βρέθηκε στο κενό από τον 2ο όροφο του υπουργείου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.