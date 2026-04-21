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Καφούνης από Ναύπλιο: Η βιώσιμη ανάπτυξη περνά μέσα από την αρμονική συνύπαρξη επισκεπτών, επιχειρήσεων και κατοίκων
Επιχειρήσεις
11:57 - 21 Απρ 2026

Καφούνης από Ναύπλιο: Η βιώσιμη ανάπτυξη περνά μέσα από την αρμονική συνύπαρξη επισκεπτών, επιχειρήσεων και κατοίκων

Reporter.gr Newsroom
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Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της Έρευνας που παρουσίασε το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο Παλιό Τελωνείο Ναυπλίου, με θέμα τις προκλήσεις της συνύπαρξης κατοίκων, επιχειρήσεων και επισκεπτών στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου.        

Η Έρευνα τεκμηριώνει ότι το Ναύπλιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας «διπλής πόλης» - Dual City: παρουσιάζει έναν έντονο χωρικό και κοινωνικό διαχωρισμό ανάμεσα στο ιστορικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί ως ένας τουριστικά εξευγενισμένος και «μουσειακός» πόλος αναψυχής, και τις σύγχρονες οικιστικές περιοχές της νέας πόλης όπου συγκεντρώνεται η καθημερινή δραστηριότητα και η μόνιμη κατοίκηση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ως βασικά συμπεράσματα και σημεία προβληματισμού η Έρευνα αναδεικνύει τα εξής:

  1. Το στοίχημα διαχείρισης της ασύμμετρης τουριστικής πίεσης και παροχής βασικών υποδομών στην Παλαιά Πόλη, όπως η στάθμευση και η καθαριότητα.
  2. Μια καθημερινότητα με δυσκολίες μετακίνησης, καθώς η απουσία βασικών καταστημάτων καθημερινής εξυπηρέτησης (φούρνοι, μανάβικα) υποχρεώνει κατοίκους και εμπόρους να μετακινούνται εκτός Παλαιάς Πόλης για βασικές ανάγκες.
  3. Η διάβρωση του κοινωνικού ιστού και «κρυφή» αστική εγκατάλειψη, καθώς οι γειτονιές μετατρέπονται σε «τουριστικό χώρο».
  4. Η αίσθηση αποξένωσης των κατοίκων και έμμεσου αποκλεισμού τους από το κέντρο αναφοράς τους.

Η Έρευνα καταδεικνύει ότι η περαιτέρω τουριστική μεγέθυνση στερείται νοήματος, χωρίς την παράλληλη θωράκιση της αστικής λειτουργικότητας και την ενίσχυση των μηχανισμών διακυβέρνησης. Κρίνεται επιβεβλημένη η ανάσχεση της μονοδιάστατης τουριστικής χρήσης και η παροχή κινήτρων για την επανεγκατάσταση της μόνιμης κατοικίας, την επαναλειτουργία βασικών καταστημάτων και την ενίσχυση παραδοσιακών επαγγελμάτων, με στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας της Παλιάς Πόλης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Για την ΕΣΕΕ η έννοια της ανάπτυξης στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σημαίνει ότι η ωφέλεια από τις τουριστικές ροές διαχέεται ισόρροπα, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της πόλης και χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία της. Η Έρευνα του Ινστιτούτου μας για την Παλιά Πόλη του Ναυπλίου υποδεικνύει με σαφήνεια τα βήματα που απαιτούνται στη παροχή βασικών υποδομών και στην διαχείριση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού, ώστε η ισχυρή τουριστική δυναμική και η κυρίαρχη θέση του εμπορίου στην οικονομική ζωή του τόπου να δημιουργούν συνδυαστικά προστιθέμενη αξία στην καθημερινή εμπειρία όλων: κατοίκων, εμπόρων και επισκεπτών. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το “Shopping in Greece” επιδιώκουμε να μετατρέψουμε την τουριστική επισκεψιμότητα σε βιώσιμη αξία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες, σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό λόγω διεθνούς αβεβαιότητας, υπέρογκου λειτουργικού κόστους και συμπιεσμένης αγοραστικής δύναμης».

Η κα Βάλια Αρανίτου, Επιστ. Διευθύντρια του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ σημείωσε: «Η βιωσιμότητα του Ναυπλίου ως ζωντανού οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητά του να υπερβεί το μοντέλο της «διπλής πόλης», διασφαλίζοντας μια οργανική και δίκαιη συνύπαρξη μεταξύ της τουριστικής δραστηριότητας και της τοπικής κοινωνικής ζωής».

Η Πρόεδρος του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Ναυπλίου κα Ελένη Ασπιώτη τόνισε: «Οι έρευνες του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των τοπικών αναγκών, καθώς και όλες οι δράσεις του Δικτύου της ΕΣΕΕ ενισχύουν ουσιαστικά το έργο των εμπορικών συλλόγων και τη στήριξη των επιχειρήσεων».

Την παρουσίαση της έρευνας παρακολούθησε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ και οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και του εμπορικού κόσμου της Αργολίδας και της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Ναύπλιο, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ είχε συνάντηση για τα ζητήματα της τοπικής αγοράς με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων κ. Δημήτρη Ορφανό και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου κ. Χρήστο Γκούμα, ενώ πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη και συναντήσεις με εμπόρους στους εμπορικούς δρόμους της Παλιάς και της Νέας Πόλης.

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