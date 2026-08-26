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ΥΠΕΚΑ: Ξεκινά η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας στους δικαιούχους
Εργασιακά
11:40 - 26 Αυγ 2026

ΥΠΕΚΑ: Ξεκινά η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας στους δικαιούχους

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκινά από σήμερα με βάση ανακοίνωση, η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας στους συνταξιούχους στους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές βάσει του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου, θέτοντας οριστικό τέλος σε μία 10 έτη στρέβλωση.

Επισημαίνεται ότι, με νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως τον περασμένο Ιούλιο στη Βουλή, «αποκαθίσταται μία αδικία δέκα ετών και καταργούνται οι περικοπές που προβλέπονταν στις κύριες συντάξεις χηρείας μετά την τριετία, αναγνωρίζεται η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφονται οικονομικά βάρη του παρελθόντος» όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας.

«Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Αποκαθιστούμε τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται πλέον από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας. Από σήμερα, χιλιάδες συμπολίτες μας που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χηρείας τους να πέφτει από το 70% στο 35%, θα την λάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα προστατεύουμε περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Αποκαθιστούμε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολίτες και το Κράτος. Δίνουμε λύσεις, στην πράξη», δήλωσε η κα Κεραμέως.

Υπενθυμίζεται ότι, με τις νομοθετικές διατάξεις που υπερψηφίστηκαν τον Ιούλιο:

1.⁠ ⁠Καταργήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο 4387/2016 περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίστηκε η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος.

Περισσότεροι από 8.500 που είχαν ήδη υποστεί τη περικοπή θα δουν τη σύνταξη χηρείας τους να επανέρχεται στα επίπεδα προ της περικοπής αυτής.

2. Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργήθηκαν με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Έτσι, χιλιάδες νοικοκυριά απαλλάχθηκαν ήδη από το άγχος πιθανών καταλογισμών για ποσά που δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα.

3.⁠ ⁠Διασφαλίστηκε ότι, όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Περίπου 122.000 συνταξιούχοι προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής που προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

4.⁠ ⁠Διασφαλίστηκε ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα λαμβάνουν εφεξής το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη του κάθε γονέα ξεχωριστά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική σύνταξη αντί για το ήμισυ. Συνεπώς, στις πληρωμές του επόμενου μήνα θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

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