ΙDEAL Holdings: «Ζυγίζει» την αυτόνομη εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο

Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε ότι η ελεγχόμενη από αυτήν Κυπριακή θυγατρική της, Kymora Limited, μοναδική μέτοχος της ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“attica”), εξετάζει το ενδεχόμενο διάθεσης στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέρους των υφιστάμενων μετοχών που κατέχει στην attica μέσω δημόσιας προσφοράς. Παράλληλα εξετάζεται η ενδεχόμενη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens).

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την Attica, έχει εκκινήσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αξιολόγηση της συναλλαγής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η λήψη οποιασδήποτε οριστικής απόφασης για τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή/και την εισαγωγή των μετοχών της Αttica προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους όρους και το χρονοδιάγραμμα αυτής, θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η IDEAL Holdings θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η συναλλαγή τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση λήψης οριστικής απόφασης από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, καθώς και της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών και εποπτικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου και της αίτησης εισαγωγής από τις αρμόδιες αρχές.

«Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς κινητών αξιών, ούτε σύσταση ή προτροπή για επενδυτική απόφαση», αναφέρει η εταιρεία.

Η κίνηση

Ουσιαστικά, η IDEAL Holdings δρομολογεί την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens. Η κίνηση αυτή, που πραγματοποιείται αποκλειστικά με διάθεση υφιστάμενων μετοχών, όπως αναφέρεται, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της IDEAL Holdings, η οποία και θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος, διατηρώντας έμμεσα (μέσω της Κυπριακής θυγατρικής της) το 52,5% της εταιρείας.

Η Αttica έχει ήδη καταθέσει προς έγκριση το Ενημερωτικό Δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής αναμένεται να ξεκινήσει μετά τα μέσα Ιουνίου και μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και την αξιολόγηση των συνθηκών στην αγορά.

IDEAL Holdings: Ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι η IDEAL Holdings είναι εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στην Ελλάδα, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Από το 2021 έως σήμερα, έχει επενδύσει στην Ελληνική οικονομία συνολικά κεφάλαια ύψους €400 εκατ. σε 3 διαφορετικούς κλάδους (πολυκαταστήματα, πληροφορική, τρόφιμα).

Η στόχευσή της αφορά πλειοψηφικές επενδύσεις σε Ελληνικές εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (κυρίαρχη θέση, αποτελεσματική διοίκηση, υγιή οικονομικά μεγέθη, προοπτική). Μέσα από την παροχή στρατηγικής καθοδήγησης και τεχνογνωσίας, η IDEAL Holdings μεγιστοποιεί την απόδοση των επενδύσεών της, ενισχύοντας την κερδοφορία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.

Αττικά Πολυκαταστήματα: Μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ελληνική αγορά

Έχοντας διαγράψει ήδη μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, η Αττικά Πολυκαταστήματα με βάση τη διοίκηση, συνδυάζει σημαντική θέση στον κλάδο, ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παρουσία σε ακίνητα υψηλής εμπορικής και τουριστικής επισκεψιμότητας. Παράλληλα, η εφαρμογή ολοκληρωμένης εμπορικής στρατηγικής omnichannel, οι συνεχείς και στοχευμένες επενδύσεις, καθώς και η σχεδιαζόμενη επέκταση στο The Ellinikon (Riviera Galleria) δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Το σκεπτικό της δημόσιας προσφοράς

Με βάση πηγές της διοίκησης, η δημόσια προσφορά της Αττικά Πολυκαταστήματα αποτελεί μια ακόμη στρατηγική πρωτοβουλία της IDEAL Holdings με δύο στόχους:

Για την Αττικά Πολυκαταστήματα:

Ανάδειξη του growth storyκαι της πραγματικής της αξίας.

Δυνατότητα τόσο στους υφιστάμενους επενδυτές της IDEAL Holdings, όσο και σε νέους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές να τοποθετηθούν σε μια εταιρεία με υψηλή κερδοφορία και σημαντική θέση στην Ελληνική αγορά, αλλά και συμμετοχή στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού retail.

Διεύρυνση της μετοχικής βάσης.

Ενίσχυση της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Δυνατότητα περαιτέρω ευελιξίας στη διοικητική ομάδα για ταχύτερη υλοποίηση της στρατηγικής και της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ακόμα επιτυχημένη μερική αποεπένδυση (partial exit) που επιτρέπει άμεση απόδοση της αξίας (value realization) που έχει δημιουργήσει προς όφελος των μετόχων της (χωρίς dilution με έκδοση νέων μετοχών). Παράλληλα, τονίζεται ότι η διατήρηση ισχυρής πλειοψηφίας διασφαλίζει τη συμμετοχή και στήριξη της IDEAL Holdings στον επόμενο αναπτυξιακό κύκλο της Αττικά Πολυκαταστήματα και εγγυάται τη συνέχιση της επενδυτικής επιτυχίας.

Ο χρονισμός

Παρά τις προκλήσεις, η τρέχουσα χρονική συγκυρία αξιολογείται πάντως από τη διοίκηση ως ιδιαίτερα θετική λαμβάνοντας υπόψη:

Το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον: Η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, η ενίσχυση του τουρισμού και η σταδιακή αναβάθμιση της επενδυτικής εικόνας της χώρας ευνοούν τη δημόσια εγγραφή μιας εταιρείας με ισχυρή έκθεση στην ποιοτική κατανάλωση και διασύνδεση με τον τουρισμό.

Η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, η ενίσχυση του τουρισμού και η σταδιακή αναβάθμιση της επενδυτικής εικόνας της χώρας ευνοούν τη δημόσια εγγραφή μιας εταιρείας με ισχυρή έκθεση στην ποιοτική κατανάλωση και διασύνδεση με τον τουρισμό. Τη δυναμική της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς: Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) εισέρχεται σε νέα φάση εξωστρέφειας και διεθνούς ορατότητας, αναζητώντας ποιοτικές εταιρείες που ενισχύουν το βάθος και την ελκυστικότητα της αγοράς.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) εισέρχεται σε νέα φάση εξωστρέφειας και διεθνούς ορατότητας, αναζητώντας ποιοτικές εταιρείες που ενισχύουν το βάθος και την ελκυστικότητα της αγοράς. Τις συνεχόμενες υψηλές οικονομικές επιδόσεις και την προοπτική της Αττικά Πολυκαταστήματα: Η εταιρεία παρουσιάζει συνεχόμενες υψηλές επιδόσεις και κερδοφορία καθώς και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου (The Elevation Project) και τη στρατηγική παρουσία στο εμβληματικό The Ellinikon.

Με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (Οικονομικές Καταστάσεις 2025) και ισχυρές ταμειακές ροές, η Αττικά Πολυκαταστήματα έχει τη δυνατότητα της πλήρους αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεών της για την επόμενη τριετία. Τα παραπάνω συνδυάζουν συνθήκες ελκυστικής μερισματικής πολιτικής με αναπτυξιακό χαρακτήρα.