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«Λουκέτο» τον Αύγουστο στο ιστορικό πολυκατάστημα Notos στη Σταδίου
Επιχειρήσεις
16:02 - 12 Μάι 2026

«Λουκέτο» τον Αύγουστο στο ιστορικό πολυκατάστημα Notos στη Σταδίου

Reporter.gr Newsroom
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Η οριστική παύση λειτουργίας του καταστήματος της Notos στις οδούς Σταδίου και Αιόλου γνωστοποιήθηκε από τον όμιλο προς τους εργαζόμενους, με την ημερομηνία διακοπής λειτουργίας να ορίζεται για τις 31 Αυγούστου 2026.  

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, η σχετική ενημέρωση δόθηκε μετά από συνάντηση της διοίκησης με το επιχειρησιακό σωματείο την περασμένη εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και επίσημη γραπτή ενημέρωση προς τους εκατοντάδες εργαζομένους του συγκεκριμένου καταστήματος, καθώς και των corners που λειτουργούν στον ίδιο χώρο.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, η εταιρεία εμφάνισε το 2024 κέρδη 468 χιλιάδων ευρώ, αυξημένα κατά 105% σε σχέση με το 2023, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 129 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, προχώρησε και σε νέες επενδύσεις σε άλλους τομείς δραστηριότητας, ενώ είχε προηγηθεί και σημαντική ανακαίνιση του καταστήματος στη Σταδίου.

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους να οργανωθούν και να αντιδράσουν συλλογικά απέναντι στην απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

«Μετά από 25 και πλέον χρόνια, το πολυκατάστημα Notos στο ιστορικό κτήριο στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στην Αθήνα, ανακοινώνει ότι θα σταματήσει την λειτουργία του στις 31 Αυγούστου 2026. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτηρίου, να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση, η οποία έληξε στις 31/12/2024 και η εταιρεία μας πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις.

Το κτήριο, ένα κοινωνικό τοπόσημο στο κέντρο της πόλης και έδρα του πολυκαταστήματος για πάνω από δύο δεκαετίες, θα πρέπει να εκκενωθεί, μετά την ως άνω ημερομηνία. Αυτή η αναγκαστική εξέλιξη είναι πολύ δυσάρεστη για όλη τη μεγάλη οικογένεια της Notos, η οποία εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό, για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του καταστήματος.

Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το σωματείο των εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Τους επόμενους μήνες η notoscom θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των εργαζομένων και στην ομαλή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο κατάστημα της Αιόλου.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα των πολυκαταστημάτων Notos στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος notos.gr, συνεχίζεται κανονικά.»

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 17:47
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