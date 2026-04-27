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Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από τα τέλη Μαΐου για δεκαπέντε ημέρες για την ενοποίηση με την επέκταση Καλαμαριάς
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:07 - 27 Απρ 2026

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από τα τέλη Μαΐου για δεκαπέντε ημέρες για την ενοποίηση με την επέκταση Καλαμαριάς

Reporter.gr Newsroom
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Νέο προσωρινό κλείσιμο του Μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου προανήγγειλε σήμερα (27/4) ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος.        

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι η λειτουργία του μετρό θα διακοπεί προσωρινά για δύο εβδομάδες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για τη διασύνδεση της υφιστάμενης γραμμής με την επέκταση προς την Καλαμαριά.

Όπως σημείωσε, «στα τέλη του επόμενου μήνα θα κλείσει για 15 ημέρες, ώστε να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη εμπορική λειτουργία του συστήματος».

Ο ίδιος εξήγησε ότι, με την ενοποίηση της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς και τη λειτουργία τους ως ενιαίου δικτύου, απαιτούνται τεχνικές προσαρμογές και στη γραμμή που ήδη λειτουργεί.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών δε θα απαιτηθούν νέες διακοπές λειτουργίας. Όπως είπε, «το πιθανότερο είναι ότι το δίκτυο θα λειτουργεί κανονικά στη συνέχεια, χωρίς περαιτέρω διακοπές».

Αναφερόμενος στο έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά, τόνισε ότι δεν πρόκειται για απλή γραμμική προέκταση, αλλά για έναν νέο κλάδο του δικτύου, ο οποίος κατασκευάζεται με διαφορετικές τεχνικές βάσεις. Αυτό, όπως εξήγησε, δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις σε επίπεδο πιστοποιήσεων, καθώς το νέο τμήμα εντάσσεται σε ήδη λειτουργούσα γραμμή.

Ο κ. Ταχιάος επισήμανε επίσης ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις, ενώ χρειάστηκε να γίνουν πρόσθετες παραγγελίες υλικών που είχαν εγκατασταθεί στην αρχική εργολαβία, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η αναβάθμισή τους για λόγους ασφαλείας, μεταξύ άλλων και πυρασφάλειας.

Τέλος, υπογράμμισε ότι οι δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη και συνεχίζονται κανονικά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πλήρη λειτουργική ένταξη του νέου δικτύου.

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