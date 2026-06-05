ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα
Επιχειρήσεις
09:39 - 05 Ιουν 2026

ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο Αθηνών να αποτελεί το επόμενο μεγάλο ορόσημο, η διοίκηση της IDEAL Holdings εμφανίζεται αισιόδοξη τόσο για τις προοπτικές της επένδυσης όσο και για τη δυνατότητα δημιουργίας νέας αξίας μέσω στοχευμένων κινήσεων σε κλάδους όπου ο όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία.  

Κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση, η διοίκηση και δη ο επικεφαλής της Λάμπρος Παπακωνσταντίνου επιβεβαίωσε ότι η δημόσια εγγραφή των Attica προγραμματίζεται για το διάστημα 24-26 Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εγκρίσεων. Η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και όχι μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς η εταιρεία διαθέτει επαρκή ρευστότητα και ισχυρές ταμειακές ροές.

Υπενθυμίζεται ότι η IDEAL επένδυσε περίπου 100 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 100% των Attica και μέχρι σήμερα έχει ήδη ανακτήσει περί τα 44 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εισαγωγή στο ΧΑ δεν συνιστά στρατηγική εξόδου, αλλά αποτελεί μέρος της διαδικασίας ωρίμανσης της επένδυσης, η οποία εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω δημιουργίας αξίας. Μάλιστα, εκφράστηκε η εκτίμηση ότι, υπό ευνοϊκές συνθήκες, η συνολική απόδοση θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να προσεγγίσει ακόμη και το διπλάσιο του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, μάλιστα, εξετάζεται ειδική κατανομή μετοχών προς τους υφιστάμενους μετόχους της IDEAL Holdings, ενώ στόχος είναι η επίτευξη ελεύθερης διασποράς κοντά στο 30%, ποσοστό που θεωρείται επαρκές για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.

Έμφαση στην οργανική ανάπτυξη

Η επόμενη φάση ανάπτυξης των Attica δεν αναμένεται να βασιστεί σε μεγάλες εξαγορές. Αντίθετα, η στρατηγική επικεντρώνεται στην οργανική ανάπτυξη, στη διεύρυνση του εμπορικού αποτυπώματος και στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά επώνυμης και πολυτελούς λιανικής.

Τα τελευταία χρόνια τα Attica έχουν εντάξει στο χαρτοφυλάκιό τους περίπου 180 νέα brands, επεκτείνοντας την παρουσία τους από το affordable luxury έως το premium τμήμα της αγοράς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η στρατηγική αυτή έχει ενισχύσει την προσέλκυση καταναλωτών υψηλότερης αγοραστικής δύναμης, ενώ η μέση αξία συναλλαγής παραμένει αισθητά υψηλότερη σε σχέση με άλλες μορφές οργανωμένου λιανεμπορίου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η επέκταση εντός του υφιστάμενου κτηριακού συγκροτήματος μέσω αξιοποίησης πρόσθετων χώρων όταν αυτοί καθίστανται διαθέσιμοι. Η διοίκηση διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει μεταβολή στο καθεστώς μίσθωσης, καθώς η σχετική σύμβαση με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού παραμένει σε ισχύ.

Γιατί δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο των notos

Αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από τα notos, η διοίκηση χαρακτήρισε την εταιρεία ιστορική παρουσία στον χώρο της λιανικής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα βρεθεί λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τα Attica απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό και ακολουθούν διαφορετικό επιχειρηματικό και εμπορικό μοντέλο, γεγονός που διαφοροποιεί ουσιαστικά τη θέση τους στην αγορά.

Ο τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις προοπτικές που δημιουργεί η ενίσχυση της Αθήνας ως προορισμού city break. Όπως επισημάνθηκε, η αυξανόμενη τουριστική κίνηση ενισχύει τη ζήτηση για επώνυμα προϊόντα λιανικής, καθώς ολοένα και περισσότεροι ξένοι επισκέπτες υιοθετούν καταναλωτικές συμπεριφορές αντίστοιχες με εκείνες που εμφανίζουν οι Έλληνες ταξιδιώτες σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Με βάση μελέτες αγοράς που επικαλείται η εταιρεία, τα Attica καταγράφουν διαχρονικά υπεραπόδοση 8%-10% έναντι της ευρύτερης αγοράς, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη κατά την επόμενη τριετία έως τετραετία.

Στο επίκεντρο νέες κινήσεις στα τρόφιμα

Πέραν του λιανεμπορίου, η IDEAL Holdings εξακολουθεί να εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους όπου διαθέτει ήδη παρουσία, με τα τρόφιμα να παραμένουν βασική προτεραιότητα. «Δεν έχουμε βρει το σωστό σημείο εισόδου» τόνισε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου εξήγησε στη γενική συνέλευση των μετόχων γιατί η Ideal Holdings δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε νέα μεγάλη εξαγορά, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Ο επικεφαλής της Ideal ανέφερε ότι επενδυτική απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από την αποτίμηση ενός πιθανού στόχου, αλλά από ένα σύνολο παραμέτρων που περιλαμβάνει τη στρατηγική συμβατότητα, τη φιλοσοφία συνεργασίας και το μελλοντικό σχέδιο ανάπτυξης.

Πάντως, η διοίκηση επανέλαβε ότι η Μπάρμπα Στάθης λειτουργεί ως επενδυτική πλατφόρμα για τον κλάδο, πάνω στην οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες ή να ενσωματωθούν συμπληρωματικές επιχειρήσεις, εφόσον προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Παρότι δεν υπάρχουν σήμερα ανακοινώσιμες συναλλαγές, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι αξιολογεί διαρκώς νέες ευκαιρίες. Ωστόσο, η προσέγγιση παραμένει αυστηρά επιλεκτική, καθώς, όπως τονίστηκε, η ύπαρξη διαθέσιμης ρευστότητας δεν συνεπάγεται και υποχρέωση άμεσης επένδυσης.

Η αξιολόγηση πιθανών στόχων βασίζεται τόσο στις οικονομικές αποδόσεις όσο και στη συμβατότητα φιλοσοφίας και διοικητικής κουλτούρας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τόσο πλειοψηφικές όσο και μειοψηφικές συμμετοχές, εφόσον υπάρχει σαφής δυνατότητα δημιουργίας αξίας και ενίσχυσης της θέσης του ομίλου.

Παράλληλα, η IDEAL διατηρεί ενεργό ενδιαφέρον και για τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, διερευνώντας ευκαιρίες κάθετης και οριζόντιας ανάπτυξης. Αντίθετα, τομείς όπως τα ακίνητα, τα φωτοβολταϊκά και η ναυτιλία δεν περιλαμβάνονται σήμερα στις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες.

Το μήνυμα της διοίκησης είναι ότι οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν επηρεάζονται από βραχυπρόθεσμες γεωπολιτικές ή οικονομικές διακυμάνσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρηματικών κινήσεων έως το τέλος του έτους.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 09:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον
Demo

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον

Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας
Επιχειρήσεις

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Οικονομία

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 13:09

Στουρνάρας: Σοβαρές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Κρίσιμη η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Πολιτική
05/06/2026 - 13:04

Πιερρακάκης: Αύξηση στο ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα €1.600

Οικονομία
05/06/2026 - 13:00

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:59

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Περιβάλλον
05/06/2026 - 12:42

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Αυτοδιοίκηση
05/06/2026 - 12:30

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

Οικονομία
05/06/2026 - 12:18

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:16

Ρουμανία: Εξερράγη θαλάσσιο drone στην Κωστάντζα – Δεν υπάρχουν θύματα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
05/06/2026 - 12:14

Ο οριστικός «θάνατος» του Ρήγα Φεραίου

Οικονομία
05/06/2026 - 12:11

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

Πολιτική
05/06/2026 - 11:45

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 11:43

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
05/06/2026 - 11:35

Άνοιγμα προς τα αριστερά

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:34

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:12

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Πολιτική
05/06/2026 - 10:55

Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 10:51

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Νομίσματα
05/06/2026 - 10:43

JPMorgan, Citi και άλλες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν νέο σύστημα καταθέσεων ως απάντηση στα crypto

Ειδήσεις
05/06/2026 - 10:41

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/06/2026 - 10:38

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 10:34

Θεοδωρικάκος: Έρχεται η εφαρμογή «PosoKanei» για το κόστος των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Εκλογές ΗΠΑ
05/06/2026 - 10:29

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Αναλύσεις
05/06/2026 - 10:24

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ

Ναυτιλία
05/06/2026 - 10:18

Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:15

Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 10:11

Mermeren: Διανομή μικτού μερίσματος €1,6/μετοχή

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:07

Η Space Hellas ανακοίνωσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της, SenseOne

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 10:05

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:59

Profile: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η άμυνα για την επόμενη μέρα ανάπτυξης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 09:59

Ελ. Βενιζέλος: Αυξημένη η επιβατική κίνηση στο πεντάμηνο, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ