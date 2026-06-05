ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα

Με την εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο Αθηνών να αποτελεί το επόμενο μεγάλο ορόσημο, η διοίκηση της IDEAL Holdings εμφανίζεται αισιόδοξη τόσο για τις προοπτικές της επένδυσης όσο και για τη δυνατότητα δημιουργίας νέας αξίας μέσω στοχευμένων κινήσεων σε κλάδους όπου ο όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία.

Κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση, η διοίκηση και δη ο επικεφαλής της Λάμπρος Παπακωνσταντίνου επιβεβαίωσε ότι η δημόσια εγγραφή των Attica προγραμματίζεται για το διάστημα 24-26 Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εγκρίσεων. Η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και όχι μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς η εταιρεία διαθέτει επαρκή ρευστότητα και ισχυρές ταμειακές ροές.

Υπενθυμίζεται ότι η IDEAL επένδυσε περίπου 100 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 100% των Attica και μέχρι σήμερα έχει ήδη ανακτήσει περί τα 44 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εισαγωγή στο ΧΑ δεν συνιστά στρατηγική εξόδου, αλλά αποτελεί μέρος της διαδικασίας ωρίμανσης της επένδυσης, η οποία εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω δημιουργίας αξίας. Μάλιστα, εκφράστηκε η εκτίμηση ότι, υπό ευνοϊκές συνθήκες, η συνολική απόδοση θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να προσεγγίσει ακόμη και το διπλάσιο του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, μάλιστα, εξετάζεται ειδική κατανομή μετοχών προς τους υφιστάμενους μετόχους της IDEAL Holdings, ενώ στόχος είναι η επίτευξη ελεύθερης διασποράς κοντά στο 30%, ποσοστό που θεωρείται επαρκές για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.

Έμφαση στην οργανική ανάπτυξη

Η επόμενη φάση ανάπτυξης των Attica δεν αναμένεται να βασιστεί σε μεγάλες εξαγορές. Αντίθετα, η στρατηγική επικεντρώνεται στην οργανική ανάπτυξη, στη διεύρυνση του εμπορικού αποτυπώματος και στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά επώνυμης και πολυτελούς λιανικής.

Τα τελευταία χρόνια τα Attica έχουν εντάξει στο χαρτοφυλάκιό τους περίπου 180 νέα brands, επεκτείνοντας την παρουσία τους από το affordable luxury έως το premium τμήμα της αγοράς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η στρατηγική αυτή έχει ενισχύσει την προσέλκυση καταναλωτών υψηλότερης αγοραστικής δύναμης, ενώ η μέση αξία συναλλαγής παραμένει αισθητά υψηλότερη σε σχέση με άλλες μορφές οργανωμένου λιανεμπορίου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η επέκταση εντός του υφιστάμενου κτηριακού συγκροτήματος μέσω αξιοποίησης πρόσθετων χώρων όταν αυτοί καθίστανται διαθέσιμοι. Η διοίκηση διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει μεταβολή στο καθεστώς μίσθωσης, καθώς η σχετική σύμβαση με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού παραμένει σε ισχύ.

Γιατί δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο των notos

Αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από τα notos, η διοίκηση χαρακτήρισε την εταιρεία ιστορική παρουσία στον χώρο της λιανικής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα βρεθεί λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τα Attica απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό και ακολουθούν διαφορετικό επιχειρηματικό και εμπορικό μοντέλο, γεγονός που διαφοροποιεί ουσιαστικά τη θέση τους στην αγορά.

Ο τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις προοπτικές που δημιουργεί η ενίσχυση της Αθήνας ως προορισμού city break. Όπως επισημάνθηκε, η αυξανόμενη τουριστική κίνηση ενισχύει τη ζήτηση για επώνυμα προϊόντα λιανικής, καθώς ολοένα και περισσότεροι ξένοι επισκέπτες υιοθετούν καταναλωτικές συμπεριφορές αντίστοιχες με εκείνες που εμφανίζουν οι Έλληνες ταξιδιώτες σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Με βάση μελέτες αγοράς που επικαλείται η εταιρεία, τα Attica καταγράφουν διαχρονικά υπεραπόδοση 8%-10% έναντι της ευρύτερης αγοράς, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη κατά την επόμενη τριετία έως τετραετία.

Στο επίκεντρο νέες κινήσεις στα τρόφιμα

Πέραν του λιανεμπορίου, η IDEAL Holdings εξακολουθεί να εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους όπου διαθέτει ήδη παρουσία, με τα τρόφιμα να παραμένουν βασική προτεραιότητα. «Δεν έχουμε βρει το σωστό σημείο εισόδου» τόνισε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου εξήγησε στη γενική συνέλευση των μετόχων γιατί η Ideal Holdings δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε νέα μεγάλη εξαγορά, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Ο επικεφαλής της Ideal ανέφερε ότι επενδυτική απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από την αποτίμηση ενός πιθανού στόχου, αλλά από ένα σύνολο παραμέτρων που περιλαμβάνει τη στρατηγική συμβατότητα, τη φιλοσοφία συνεργασίας και το μελλοντικό σχέδιο ανάπτυξης.

Πάντως, η διοίκηση επανέλαβε ότι η Μπάρμπα Στάθης λειτουργεί ως επενδυτική πλατφόρμα για τον κλάδο, πάνω στην οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες ή να ενσωματωθούν συμπληρωματικές επιχειρήσεις, εφόσον προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Παρότι δεν υπάρχουν σήμερα ανακοινώσιμες συναλλαγές, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι αξιολογεί διαρκώς νέες ευκαιρίες. Ωστόσο, η προσέγγιση παραμένει αυστηρά επιλεκτική, καθώς, όπως τονίστηκε, η ύπαρξη διαθέσιμης ρευστότητας δεν συνεπάγεται και υποχρέωση άμεσης επένδυσης.

Η αξιολόγηση πιθανών στόχων βασίζεται τόσο στις οικονομικές αποδόσεις όσο και στη συμβατότητα φιλοσοφίας και διοικητικής κουλτούρας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τόσο πλειοψηφικές όσο και μειοψηφικές συμμετοχές, εφόσον υπάρχει σαφής δυνατότητα δημιουργίας αξίας και ενίσχυσης της θέσης του ομίλου.

Παράλληλα, η IDEAL διατηρεί ενεργό ενδιαφέρον και για τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, διερευνώντας ευκαιρίες κάθετης και οριζόντιας ανάπτυξης. Αντίθετα, τομείς όπως τα ακίνητα, τα φωτοβολταϊκά και η ναυτιλία δεν περιλαμβάνονται σήμερα στις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες.

Το μήνυμα της διοίκησης είναι ότι οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν επηρεάζονται από βραχυπρόθεσμες γεωπολιτικές ή οικονομικές διακυμάνσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρηματικών κινήσεων έως το τέλος του έτους.