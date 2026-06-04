Παπακωνσταντίνου (Ideal): 24-26 Ιουνίου η εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο – «Σκανάρεται» η επόμενη εξαγορά

Ο πρόεδρος της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε και επίσημα την πορεία των Attica Stores στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας σαφές χρονοδιάγραμμα. Η δημόσια προσφορά προγραμματίζεται για το διάστημα 24-26 Ιουνίου και εκτιμάται ότι ο όμιλος μπορεί να αποκομίσει ακόμη και διπλάσια αξία από τα περίπου 100 εκατ. ευρώ που επένδυσε για την εξαγορά των Attica.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου διευκρίνισε πως η εισαγωγή δεν θα συνοδευτεί από αύξηση κεφαλαίου αλλά από διάθεση υφιστάμενων μετοχών, καθώς η Attica διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Πρόκειται δηλαδή για μια μερική ρευστοποίηση της επένδυσης της Ideal, που πάντως, δεν σκοπεύει να βγει από την εταιρεία.

Σε σχέση με την επόμενη κίνηση του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου που μόνιμα αναζητά λαβράκια, ο όμιλος εξετάζει όλες τις δυνατές ευκαιρίες, χωρίς όμως να βιάζεται...

Συνεπώς, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό, αλλά η αγορά σκανάρεται για να βρεθούν ευκαιρίες.

Να σημειωθεί τέλος πως η γενική συνέλευση ενέκρινε παράταση έξι μηνών, έως τον Ιούνιο του 2027, για τη διάθεση των κεφαλαίων που είχαν αντληθεί από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.