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Συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με την Intrum Hellas
Επιχειρήσεις
12:34 - 09 Ιουν 2026

Συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με την Intrum Hellas

Reporter.gr Newsroom
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«Τη Δευτέρα (8/6), πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Intrum Hellas, κύριο Γεώργιο Γεωργακόπουλο, καθώς και με την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κυρία Αλεξάνδρα Φατσέα, με αντικείμενο τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες κατά τη διαχείριση των οφειλών τους», σημειώνει σε σχετική του ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκαν προβλήματα που αφορούν την έλλειψη άμεσης επικοινωνίας, τις καθυστερημένες ή ανεπαρκείς απαντήσεις σε αιτήματα δανειοληπτών, καθώς και την ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεών τους.

Τονίστηκε επίσης, ότι η αποτελεσματική διαχείριση των οφειλών πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική συνεργασία με τον δανειολήπτη και από ενέργειες που στηρίζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη έγκαιρης και ορθής ενημέρωσης των αρμόδιων συστημάτων και φορέων (Τειρεσία, κλπ.), ώστε να αποφεύγονται πρόσθετες δυσχέρειες στην καθημερινή λειτουργία και τον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων.

Η διοίκηση της Intrum Hellas αναγνώρισε τη σημασία των ζητημάτων που τέθηκαν και δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σχετικές κατευθύνσεις και βελτιώσεις να εφαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας προς όφελος αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της σχέσης εμπιστοσύνης με τους δανειολήπτες».

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