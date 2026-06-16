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Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ
Επιχειρήσεις
17:50 - 16 Ιουν 2026

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Reporter.gr Newsroom
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Η επιχειρηματική κοινότητα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του Βασίλη Ψάλτη, CEO της Alpha Bank, ο οποίος εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ. Η ανάληψη των νέων του καθηκόντων έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα εισέρχεται στη φάση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, με ζητούμενο τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποίησε σε σημαντικό βαθμό τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως ανέφερε, μέσω των δύο σχετικών προγραμμάτων και με τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος, έχουν διοχετευθεί δάνεια ύψους 8,8 δισ. ευρώ, τα οποία συνέβαλαν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων συνολικής αξίας 27,5 δισ. ευρώ. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη χώρα στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά ως προς την απορρόφηση και αξιοποίηση των πόρων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «σημαντική επιτυχία», σημειώνοντας ωστόσο ότι συνιστά και σημείο αναφοράς για το επόμενο αναπτυξιακό βήμα της χώρας.

Οι προτεραιότητες για τη συνέχεια

Για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι απαιτούνται τρεις βασικές παρεμβάσεις:

α) ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης για την υλοποίηση νέων ιδιωτικών επενδύσεων,

β) προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που θα μεταφέρουν τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία, και

γ) περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση της οικονομίας.

Πώς θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα

Παράλληλα, ο Βασίλης Ψάλτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση κατά την τοποθέτησή του στο βασικό διαρθρωτικό ζήτημα που είναι η παραγωγικότητα, επισημαίνοντας το παράδοξο της ελληνικής οικονομίας, όπου η υψηλή απασχόληση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη παραγωγική απόδοση: οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην ΕΕ, 39,6 έναντι 35,7 του ευρωπαϊκού μέσου, αλλά η παραγωγή ανά εργαζόμενο φτάνει μόλις στο 55% αυτού.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο CEO της Alpha Bank πρότεινε τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:

ανακατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και στρέφουν την οικονομία σε πιο ανταγωνιστικούς κλάδους,

παροχή ισχυρότερων κινήτρων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων,

αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, μέσα και από τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, για την επενδυτική υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα κρίσιμο πλεονέκτημα, την αξιοπιστία, το οποίο πρέπει να μετατραπεί σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. "Η Ελλάδα έχει σήμερα κάτι που στερήθηκε για πολλά χρόνια: αξιοπιστία. Πρόκειται για κεφάλαιο πολύτιμο και εύθραυστο. Δεν αρκεί να το διαφυλάξουμε. Οφείλουμε να το μετατρέψουμε σε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι αισιοδοξία. Είναι δουλειά μας.", υπογράμμισε.

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