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Κάφουνης: Στόχος δεν είναι ο περιορισμός του εμπορίου, αλλά η διασφάλιση ισότιμων κανόνων για όλους
Επιχειρήσεις
14:57 - 30 Ιουν 2026

Κάφουνης: Στόχος δεν είναι ο περιορισμός του εμπορίου, αλλά η διασφάλιση ισότιμων κανόνων για όλους

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Κάφουνης, κατά τη σημερινή του παρουσία στην ενημερωτική εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» του OPEN. 

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Καφούνης επισήμανε ότι το λιανικό εμπόριο βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές προκλήσεις, καθώς ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης κατευθύνεται σε πλατφόρμες εκτός της ευρωπαϊκής αγοράς, τάση που, όπως εκτίμησε, αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η ΕΣΕΕ ανέδειξε έγκαιρα το ζήτημα των εισαγωγών από πλατφόρμες εκτός Ε.Ε. –με κύριο ζητούμενο τη διασφάλιση διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού. Ο κ. Καφούνης υπενθύμισε ότι η ΕΣΕΕ, ήδη από το 2025, φιλοξένησε στην Ελλάδα τη Γενική Διευθύντρια της Eurocommerce Chistel Delberg, προκειμένου να παρουσιαστούν από κοινού οι διαστάσεις του προβλήματος και οι επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αναφερόμενος στα νέα μέτρα που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρίνισε ότι αφορούν αποκλειστικά τις πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τους καταναλωτές. «O δασμός των 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντων ο οποίος επιβαρύνει μόνο τις πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τους καταναλωτές», όπως σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης κανονικοποίησης του θεσμικού πλαισίου των συναλλαγών με χώρες εκτός Ε.Ε. «Είναι το πρώτο βήμα, δεν είναι η λύση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι από την 1η Νοεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πρόσθετος δασμός, ο οποίος θα ενισχύσει τους τελωνειακούς ελέγχους και θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να έχουν πληρέστερη εικόνα για την προέλευση, την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως επισήμανε, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σταδιακή κατάργηση της εξαίρεσης de minimis –της απαλλαγής που ισχύει σήμερα για δέματα αξίας έως 150 ευρώ–, η οποία, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2028.

Κλείνοντας, ο κ. Κάφουνης επανέλαβε ότι ο εμπορικός κόσμος παραμένει σταθερά υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, με βασική προϋπόθεση την εφαρμογή των ίδιων κανόνων για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

«Είμαστε υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Απλά τα προϊόντα αυτά πρέπει να περνούν από κάποιους ελέγχους, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τα συγκρίνει με αυτά που βρίσκει στο κατάστημα της γειτονιάς του», ανέφερε.

Η διασφάλιση ίσων όρων λειτουργίας, η διαφάνεια στις συναλλαγές και η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού αποτελούν, όπως τόνισε, βασικές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του σύγχρονου ελληνικού και ευρωπαϊκού λιανεμπορίου.

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