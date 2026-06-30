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Άρειος Πάγος: Ορίστηκε η νέα ηγεσία - Πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος
Ειδήσεις
14:21 - 30 Ιουν 2026

Άρειος Πάγος: Ορίστηκε η νέα ηγεσία - Πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ορίστηκε η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, με τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου και τον Ευάγγελο Μπακέλα να τοποθετείται στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος αναλαμβάνει την προεδρία του ανώτατου δικαστηρίου με θητεία έως το 2030. Εντάχθηκε στο δικαστικό σώμα τον Σεπτέμβριο του 1993, ενώ το 2023 προήχθη στον βαθμό του αρεοπαγίτη. Δύο χρόνια αργότερα ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, καθώς και την προεδρία του Ε΄ Ποινικού Τμήματος.

Από τα τέλη του 2023 εκτελεί χρέη εκπροσώπου Τύπου και υπευθύνου Διεθνών Σχέσεων του Αρείου Πάγου, ύστερα από σχετική απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του ανώτατου δικαστηρίου.

Το 2023 αποσπάστηκε, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως σύμβουλος, προκειμένου να συμβάλει στο νομοπαρασκευαστικό έργο του υπουργείου και στην προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Παράλληλα, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη αντικείμενα όπως η διαχείριση του δικαστικού χρόνου, το δικαστικό management και η δικαστική δεοντολογία.

Σημαντική είναι και η συνδικαλιστική του παρουσία. Για 18 χρόνια, από το 2002 έως το 2020, συμμετείχε ενεργά στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, υπηρετώντας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλεγόμενος επανειλημμένα στις θέσεις του αντιπροέδρου, του αναπληρωτή γενικού γραμματέα και του μέλους του Δ.Σ.

Νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Μπακέλας, με διετή θητεία έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο Ευάγγελος Μπακέλας εισήλθε στο εισαγγελικό σώμα τον Ιούνιο του 1991, ενώ τον Ιούλιο του 2024 προήχθη στον βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από το 2011 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Από το 2022 έχει οριστεί βασικός διδάσκων στα μαθήματα Ποινικής Δικονομίας, εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και γενικών ζητημάτων του Ποινικού Κώδικα, ενώ από φέτος διδάσκει και αντικείμενα που αφορούν τη μετατροπή των ποινών, την υφ' όρον απόλυση και συναφή θέματα του ποινικού δικαίου.

Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Από το 2018 έως και τον περασμένο Φεβρουάριο εκλεγόταν επί τέσσερις συνεχόμενες θητείες πρώτος σε σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης κατά τις περιόδους 2021-2024 και 2025-2026, ενώ στις ενδιάμεσες θητείες (2018-2021 και 2024-2025) κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου.

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