AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

To 2025 η AIRCANTEEN AE συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 57,8 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 13,7% σε σύγκριση με το 2024.

Μέσα στη χρονιά η εταιρία υλοποίησε επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου της. Ειδικότερα, προχώρησε στη λειτουργία νέων καταστημάτων στα αεροδρόμια Σκιάθου, Καλαμάτας και Ζακύνθου, ενώ το 2026 επέκτεινε τη δραστηριότητά της στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς και ενίσχυσε την παρουσία της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τέσσερα νέα σημεία πώλησης».

Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρίας (EBITDA) διαμορφώθηκεσε 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι 11,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 14,1%, με επιρροή από την αύξηση του κόστους πρώτων υλών και τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του IFRS 16 είχε θετική επίδραση στην κερδοφορία τόσο της τρέχουσας όσο και της προηγούμενης χρήσης.

Παρά την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της Εταιρίας, στηριζόμενη στην ισχυρή θέση της στην αγορά, την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου της και τους υγιείς χρηματοοικονομικούς δείκτες της. Η AIRCANTEEN παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε βασικούς τουριστικούς και εμπορικούς προορισμούς.