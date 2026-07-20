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Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν
Εμπορεύματα
13:50 - 20 Ιουλ 2026

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σε γενικές γραμμές πτωτικά τη Δευτέρα (20/7), αφού το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συνεχιστούν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται αυτή την ώρα ελαφρώς κατά 0,18% στα 88,24 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχωρεί 0,38% στα 81,47 δολάρια ανά βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει τα 85,39 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιουνίου.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι μεσολαβητές έχουν μεταφέρει μηνύματα στην Τεχεράνη τις τελευταίες ημέρες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι σχετικές προτάσεις.

«Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η χώρα έχει λάβει νέες προτάσεις από μεσολαβητές οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου να απεμπολήσουν όλα τα αρχικά τους κέρδη, παρότι η διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Μείωση της κίνησης δεξαμενόπλοιων από τον Περσικό Κόλπο

Νωρίτερα, οι τιμές του πετρελαίου είχαν επεκτείνει τα σημαντικά κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία είχαν προκληθεί από τις πρόσφατες εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που έχουν περιορίσει τις μεταφορές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε περαιτέρω το Σαββατοκύριακο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ οι σύμμαχοί τους, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ανέφεραν νέες ιρανικές επιθέσεις.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δύο πετρελαιοφόρα ακινητοποιήθηκαν ύστερα από εκρήξεις, ενώ επιχειρούσαν να διέλθουν από αυτό που χαρακτήρισε ως μη ασφαλή νότια διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα πλοία είχαν ενθαρρυνθεί από τον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

«Η εικόνα όσον αφορά την προσφορά πετρελαίου έχει γίνει πλέον πιο απαισιόδοξη. Η αναμενόμενη ανάκαμψη των θαλάσσιων μεταφορών έχει ουσιαστικά παγώσει, ενώ ο αριθμός των διελεύσεων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει περιοριστεί σε μονοψήφιο αριθμό», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της ANZ.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, μόλις τέσσερα πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή, έναντι οκτώ την προηγούμενη ημέρα.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν επίσης ότι από την Παρασκευή τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων και ένα υπερδεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου έχουν εισέλθει στα Στενά προκειμένου να φορτώσουν πετρέλαιο.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε νωρίς τη Δευτέρα ότι ένα πλοίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες βορειοδυτικά της περιοχής Κουμζάρ του Ομάν.

Σύμφωνα με στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές, οι χώρες του Περσικού Κόλπου αύξησαν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ αρχίζουν πλέον να επιβραδύνονται, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις εντείνονται.

Η κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διακινούνταν μέσω αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Παράλληλα, το Ιράν έχει επίσης ασκήσει πιέσεις στους αντάρτες Χούθι να κλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου ενισχύονται το μεσημέρι της Δευτέρας κατά 2,36% στα 58,75 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,20% στα 4,026.47 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι ενισχύεται κατά 1,47% στα 57,15 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει απώλειες 2,36% στα 6,3155 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1432 δολάρια προς ευρώ, ενώ υποχωρεί κατά 0,1% έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3468 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,15% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8489 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 14:33
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