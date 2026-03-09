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Έρευνα της Grant Thornton: Υποχώρηση της γυναικείας εκπροσώπησης σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις
14:19 - 09 Μαρ 2026

Έρευνα της Grant Thornton: Υποχώρηση της γυναικείας εκπροσώπησης σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η φετινή έρευνα της Grant Thornton «Women in Business 2026» καταγράφει για ακόμη μία χρονιά την εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και αναδεικνύει τη σημασία της ορατότητας των γυναικών στην ηγεσία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παρά τα σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη που συνδέονται με την ίση εκπροσώπηση στις ανώτερες διοικητικές θέσεις, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η πρόοδος προς την ισότητα των φύλων δεν είναι γραμμική, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ακόμη και οπισθοδρομήσεις.

Διεθνείς τάσεις: Η ποικολομορφία ως παράγοντας ανάπτυξης

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις διαμορφώνεται το 2026 στο 32,9%, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 34% που καταγράφηκε το 2025. Παρότι οι διακυμάνσεις αυτές δεν είναι ασυνήθιστες σε μια μακροπρόθεσμη πορεία προόδου, αναδεικνύουν τη σημασία της συνεχούς δέσμευσης των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων.

Η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε πολιτικές διαφορετικότητας και συμπερίληψης καταγράφουν σημαντικά οφέλη στην απόδοσή τους. Συγκεκριμένα, το 92,7% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση και τις ίσες ευκαιρίες εκπροσώπησης (DE&I), ενώ περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις σχεδιάζουν να εισαγάγουν νέα μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων. Οι οργανισμοί που παραμένουν προσηλωμένοι σε αυτές τις πρωτοβουλίες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αύξησης εσόδων, δημιουργίας θέσεων εργασίας και εξαγωγικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η παρουσία ισορροπημένων διοικητικών ομάδων ως προς το φύλο συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της καινοτομίας, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και τη συνολική χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας «Γυναικείο Επιχειρείν 2026: Η αξία της ορατότητας»

  • Το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως διαμορφώνεται στο 32,9% το 2026, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2025.
  • Με βάση τη μακροχρόνια τάση των δεδομένων, η πλήρης ισότητα των φύλων σε ανώτερες διοικητικές θέσεις εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί το 2051, εφόσον διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός προόδου.
  • Το 92,7% των επιχειρήσεων παγκοσμίως εφαρμόζει πρωτοβουλίες διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DE&I), ενώ το 75,8% δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση της ισότητας των φύλων.
  • Το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Chief Executive Officer (CEO) παγκοσμίως ανέρχεται πλέον στο 23,8%, καταγράφοντας αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Η θέση Chief Human Resources Officer (HR) εξακολουθεί να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό γυναικείας εκπροσώπησης, στο 43%, ενώ ακολουθούν οι θέσεις Chief Finance Officer (CFO) με 39% και Chief Marketing Officer (CMO) με 29,7%.
  • Παράλληλα, αυξήθηκε στο 5,7% το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση, έναντι 4,1% το 2025, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή δέσμευση των οργανισμών στην ενίσχυση της ισότητας.

Πώς διαμορφώνεται το γυναικείο επιχειρείν στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις διαμορφώνεται στο 27,1% το 2026, σημειώνοντας πτώση από το 30,7% το 2025. Η υποχώρηση είναι ακόμη πιο έντονη σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του 36,8% που καταγράφηκε το 2023, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια παραμένει εύθραυστη.

Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση, φτάνοντας το 21,8% το 2026, έναντι 18,8% το 2025. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον αναφορικά με την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

Όσον αφορά τους επιμέρους ρόλους στη διοίκηση, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Chief Executive Officer (CEO) / Managing Director μειώθηκε στο 12,6% από 20,0% το 2025, καταγράφοντας σημαντική πτώση, ενώ στη θέση Chief Operating Officer (COO) παρατηρείται σχετική σταθερότητα, στο 14,9% το 2026 έναντι 15,3% το 2025. Αντίθετα, αύξηση παρατηρείται στη θέση Chief Financial Officer (CFO), όπου το ποσοστό των γυναικών ανήλθε στο 25,3% από 23,5% το προηγούμενο έτος, καθώς και στη θέση Chief Human Resources Officer, όπου το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε στο 32,2%, έναντι 25,9% το 2025.

Συνολικά, τα στοιχεία του 2026 αναδεικνύουν μια σύνθετη εικόνα για την Ελλάδα: ενώ ενισχύεται η παρουσία των γυναικών σε ορισμένους νευραλγικούς ρόλους, η υποχώρηση στο επίπεδο των CEOs και Managing Directors και η αύξηση των επιχειρήσεων χωρίς καμία γυναίκα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιδρούν σημαντικά στη συνολική πορεία της χώρας προς την επίτευξη πλήρους ισότητας σε όλα τα επίπεδα του εργασιακού περιβάλλοντος. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης και ενίσχυσης πρωτοβουλιών που στηρίζουν τη γυναικεία εκπροσώπηση, ιδίως στις θέσεις όπου διαμορφώνεται η στρατηγική κατεύθυνση των οργανισμών, και κατ’ επέκταση, και της οικονομίας.

Με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας, ο κ. Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η φετινή έρευνα της Grant Thornton για το Γυναικείο Επιχειρείν αναδεικνύει ένα σαφές μήνυμα: η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και σημαντικό παράγοντα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι οργανισμοί που επενδύουν ουσιαστικά στην αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού τους ενισχύουν την καινοτομία, λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένες αποφάσεις και προσελκύουν ταλέντο. Η πρόκληση σήμερα είναι αυτή η κατανόηση να μεταφραστεί σε σταθερές στρατηγικές με μετρήσιμα αποτελέσματα.»

Από την πλευρά της, η κ. Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner, Head of Marketing & Client Experience της Grant Thornton στην Ελλάδα, σημείωσε: «Ένα από τα παράδοξα της ισότητας των φύλων είναι ότι η πρόοδος μπορεί να είναι στατιστικά υπαρκτή και ταυτόχρονα κοινωνικά αόρατη. Συχνά αναδεικνύουμε μικρά βήματα προόδου και εύθραυστα αποτελέσματα, την ώρα που στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων πολλές γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται το βάρος της εκπροσώπησης χωρίς ένα σταθερό σύστημα που να υποστηρίζει ουσιαστικά την ισότητα. Όταν η πρόοδος δεν είναι ορατή, κινδυνεύει να χαθεί. Η ορατότητα έχει σημασία, γιατί διαμορφώνει την προσδοκία για το τι είναι εφικτό. Αναδιαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα εξέλιξης. Οι δομές που δεν υποστηρίζουν τις γυναίκες περιορίζουν και την ανάπτυξη των οργανισμών. Το επόμενο κεφάλαιο δεν απαιτεί απλώς μεγαλύτερη εκπροσώπηση, αλλά επανασχεδιασμό των συστημάτων που διαμορφώνουν την ηγεσία. Σήμερα, όσα έχουμε κατακτήσει είναι πιο εύθραυστα από ποτέ. Με σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες μείωση από το 2023 στην Ελλάδα, η παρουσία των γυναικών σε διοικητικό επίπεδο δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Η ισότητα των φύλων δεν αφορά απλώς αριθμούς. Δεν αφορά το αν οι γυναίκες αξίζουν μια ανώτερη διοικητική θέση, αλλά το κατά πόσο υπάρχει η βούληση να δημιουργηθούν νέες δομές ηγεσίας όπου οι γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του μέλλοντος.»

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