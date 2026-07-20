Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

Déjà vu με την έναρξη της περασμένης εβδομάδας στα crypto, καθώς το Bitcoin υποχώρησε και πάλι κατά περισσότερο από 1.000 δολάρια, με το άνοιγμα των χρηματοπιστωτικών αγορών τη Δευτέρα (20/7), ενώ τα μεγαλύτερα alts ακολούθησαν την ίδια καθοδική πορεία, καταγράφοντας ωστόσο περιορισμένες απώλειες.

Η προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεκινήσει με εντονότερες πιέσεις και το κορυφαίο κρυπτονόμισμα να προσπαθεί να σταθεροποιηθεί κοντά στα 64.000 δολάρια. Γρήγορα βέβαια οι πωλητές πήραν τα ηνία και το οδήγησαν χαμηλότερα, κάτω από τα 62.000 δολάρια. Ωστόσο, τα θετικότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τον πληθωρισμό προκάλεσαν μία ισχυρή ανοδική κίνηση, η οποία οδήγησε το Bitcoin στα 65.600 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο που έχει κατακτήσει εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Προς το τέλος της εβδομάδας, όμως, δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική του τάση και υποχώρησε ξανά στα 62.500 δολάρια, ενώ οι αγοραστές επανήλθαν το Σάββατο (18/7) οδηγώντας τον βασιλιά της κρυπτογράφησης στα 64.000 δολάρια και ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ευοίωνο Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια του οποίου η τιμή του Bitcoin έφτασε μέχρι και τα 65.000 δολάρια, πριν εισέλθει και πάλι σε φάση διόρθωσης σήμερα (20/7).

Γύρω στις 13:30 (ώρα Ελλάδος), παρότι έχει ανακτήσει μέρος των απωλειών του, το Bitcoin συνεχίζει να πιέζεται, υποχωρώντας κατά 0,37% στα 64.315,49 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του «παίζει» στα 1,29 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά έχει σταθεροποιηθεί στο 57%.

Ελπίδες για ενίσχυση της θεσμικής ζήτησης

Καθώς η ζήτηση ανακάμπτει, τα εισηγμένα στις ΗΠΑ διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που επενδύουν σε Βitcoin επιστρέφουν στο προσκήνιο. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι η ανάκαμψη του θεσμικού ενδιαφέροντος παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Αναλυτικότερα, συνολικά μέσα σε δύο εβδομάδες εισέρρευσαν νέα κεφάλαια ύψους 273 εκατ. δολαρίων, έπειτα από ένα σερί οκτώ εβδομάδων εκροών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι επενδυτές απέσυραν περισσότερα από 8 δισ. δολάρια από τα συγκεκριμένα κεφάλαια.

Η επιστροφή των εισροών για δύο συνεχόμενες εβδομάδες αποτελεί ένδειξη πιθανής αλλαγής τάσης προς μια πιο ανοδική κατεύθυνση, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για το Βitcoin και τις μακροοικονομικές εξελίξεις Ecoinometrics.

«Οι ροές των ETF έχουν επιστρέψει σε μια πολύ πιο υγιή ισορροπία μεταξύ εισροών και εκροών. Ακόμη καλύτερα, αρχίζουμε να βλέπουμε ξανά μεγαλύτερα διαστήματα συνεχόμενων εισροών», ανέφερε η έκδοση της Παρασκευής (17/7).

«Αυτό δείχνει ότι δεν εξετάζουμε απλώς μια προσωρινή ανάκαμψη μετά από μια ακραία περίοδο πωλήσεων. Το βασικό καθεστώς των ροών έχει βελτιωθεί πραγματικά», σημειώνεται ακόμη.

Παρόμοιες αισιόδοξες εκτιμήσεις έχουν αρχίσει να διαδίδονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, με αρκετούς να χαιρετίζουν την επιστροφή της λεγόμενης θεσμικής ζήτησης.

Η «αιμορραγία» σταμάτησε, αλλά η πλήρης ανάκαμψη αργεί

Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές σημειώνουν ότι ο ενθουσιασμός γύρω από τις εισροές των 273 εκατ. δολαρίων μειώνεται σημαντικά όταν συγκριθεί με τις απώλειες των προηγούμενων οκτώ εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εκροών, η αγορά είδε δισεκατομμύρια δολάρια να αποχωρούν από τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα.

Για να γίνει κατανοητή η πραγματική διάσταση της πρόσφατης «ανάκαμψης», τα συνολικά 273 εκατ. δολάρια που εισέρρευσαν τις τελευταίες 14 ημέρες είναι μόλις λίγο περισσότερα από τη μικρότερη εβδομαδιαία εκροή που καταγράφηκε στη διάρκεια του οκταεβδομαδιαίου αρνητικού σερί, η οποία ανήλθε στα 226,84 εκατ. δολάρια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου.

Με άλλα λόγια, χρειάστηκαν δύο ολόκληρες εβδομάδες «ανανεωμένης αισιοδοξίας» για να αντισταθμιστεί μόλις μία από τις πιο ήπιες εβδομάδες εκροών της πρόσφατης περιόδου πιέσεων.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν παράγοντες της αγοράς είναι πως παρότι η αισιοδοξία των αναλυτών για την επιστροφή των εισροών είναι κατανοητή, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν ακόμη για το συμπέρασμα ότι η θεσμική ζήτηση για Βitcoin έχει επιστρέψει δυναμικά.

Έως ότου οι εβδομαδιαίες εισροές ξεπεράσουν σταθερά τις πρόσφατες εκροές, η άποψη περί μεγάλης επιστροφής των θεσμικών επενδυτών στο Βitcoin παραμένει περισσότερο προσδοκία παρά αποδεδειγμένη πραγματικότητα.

Προς το παρόν, το μήνυμα προς τους επενδυτές είναι σαφές: η αιμορραγία έχει σταματήσει, όμως η αγορά απέχει ακόμη αρκετά από το να θεωρηθεί ότι έχει επιστρέψει σε πλήρη δυναμική ανάκαμψη, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η Ecoinometrics στη σχετική της ανάλυση.

Ημερήσιες τάσεις στα alts

Το κλίμα είναι γενικά αρνητικό, αλλά με ήπιες απώλειες.

Το Ethereum ακολουθεί την υποχώρηση του Bitcoin, χάνοντας 0,27% στα 1.866,16 δολάρια και με την κεφαλαιοποίησή του να ισορροπεί στα 225 δισ. δολάρια.

Το Solana, από την άλλη, διαφοροποιείται με ελαφριά κέρδη της τάξης του 0,22% που το φέρνουν στα 76,39 δολάρια, ενώ το XRP κινείται στα «κόκκινα» με απώλειες 0,45% στο 1,09 δολάριο και το HYPE υποχωρεί κατά 0,34% στα 60,77 δολάρια.

Το ΒΝΒ χάνει 0,26% στα 566,52 δολάρια, το Dogecoin υποχωρεί κατά 0,56% στο 0,07216 δολάριο και το Cardano κατά 1,43% στο 0,1629 δολάριο, ενώ το Monero χάνει μόλις 0,03% στα 335,61 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin υποχωρεί κατά 0,31% στα 46,88 δολάρια, ενώ το Shiba Inu κερδίζει 0,92% στο 0,000004197 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,250 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko, με απώλειες που αγγίζουν τα 20 δισ. δολάρια.