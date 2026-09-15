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Premia Properties: Καθαρά κέρδη €7,1 εκατ. στο α&#039; εξάμηνο – Αύξηση 34% στα EBITDA
Επιχειρήσεις
10:15 - 15 Σεπ 2026

Premia Properties: Καθαρά κέρδη €7,1 εκατ. στο α' εξάμηνο – Αύξηση 34% στα EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία, αλλά και με περαιτέρω διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η PREMIA Properties. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στους κλάδους των ξενοδοχείων και των φοιτητικών κατοικιών, ενώ παράλληλα διατηρεί πειθαρχημένη χρηματοοικονομική πολιτική και πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους.

Στις 30 Ιουνίου 2026, η PREMIA είχε υπό διαχείριση 78 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας 575 χιλ. τ.μ., με τη συνολική αξία των επενδύσεων να ανέρχεται σε 755,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 9% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό διαφοροποίησης, ενώ οι βασικοί λειτουργικοί δείκτες παραμένουν ισχυροί. Η μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος διαμορφώθηκε σε 7,1%, ενώ η σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθώσεων (WAULT) ανήλθε σε 10,1 έτη.

Επενδύσεις σε ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες

Η PREMIA συνέχισε κατά τη διάρκεια του 2026 την επέκταση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, παράλληλα με την ενεργή διαχείριση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων.

Στις αρχές του έτους ολοκληρώθηκε η απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, ενώ τον Ιούνιο ανακοινώθηκε η στρατηγική επένδυση στα ΑΚΤΙ HOTELS & Resorts. Η επένδυση περιλαμβάνει τις ξενοδοχειακές μονάδες Akti Imperial, Akti Beach Club και Akti Palace σε Ρόδο και Κω, συνολικής δυναμικότητας 1.316 δωματίων.

Σημαντική είναι και η επέκταση στον τομέα των φοιτητικών κατοικιών. Ακίνητα σε Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και Αθήνα (Καισαριανή) εντάσσονται σταδιακά έως το τέλος του έτους στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις προσθέτουν 370 δωμάτια, ανεβάζοντας το σύνολο των δωματίων υπό διαχείριση σε 765.

Παράλληλα, η PREMIA προχώρησε και σε επιλεκτικές πωλήσεις ακινήτων. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου logistics στη Θεσσαλονίκη έναντι 17 εκατ. ευρώ, καθώς και εμπορικού ακινήτου στη Βούλα έναντι 1 εκατ. ευρώ.

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Αύξηση 21% στα έσοδα και 34% στο Adjusted EBITDA

Σε ενοποιημένη βάση, τα έσοδα της PREMIA αυξήθηκαν κατά 21% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η λειτουργική κερδοφορία, όπως αποτυπώνεται στο Προσαρμοσμένο EBITDA, ενισχύθηκε κατά 34%.

Τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 18,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 23% σε ετήσια βάση. Στην ενίσχυση των εσόδων συνέβαλαν κυρίως τα ξενοδοχεία, με αύξηση 63%, και οι φοιτητικές κατοικίες, όπου η αύξηση ανήλθε σε 42% σε ετήσια βάση.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) αυξήθηκαν κατά 15% και ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία περιορίστηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς και στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων που συνδέονται με την επέκταση του χαρτοφυλακίου.

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Ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 278,5 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός σε 467 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού σε 783,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης Net LTV διαμορφώθηκε στο 62%, έναντι 57% στο τέλος του 2025.

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής της στρατηγικής, τον Απρίλιο του 2026 η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 100 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου ομολόγου, ενώ επιπλέον 50 εκατ. ευρώ αντλήθηκαν για να διοχετευθούν σε αναπτυξιακούς σκοπούς.

Παράλληλα, η PREMIA συνέχισε να αντλεί κεφάλαια με ευνοϊκότερους όρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική της εικόνα, η ICAP CRIF διατήρησε τον Σεπτέμβριο του 2026 την αξιολόγηση της PREMIA σε ΑΑ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κατατάσσοντας την εταιρεία στην κατηγορία πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Δανεισμός με έμφαση στην προστασία από τις μεταβολές των επιτοκίων

Η PREMIA διατηρεί πειθαρχημένο προφίλ δανεισμού, με ανταγωνιστικούς όρους και σημαντικό βαθμό ανθεκτικότητας στις μεταβολές των επιτοκίων.

Στις 30 Ιουνίου 2026, το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφωνόταν σε 3,8%, ενώ η σταθμισμένη μέση διάρκεια των δανείων ανερχόταν σε 7,8 έτη.

Συνολικά, το 61% του υφιστάμενου δανεισμού φέρει σταθερό ή αντισταθμισμένο επιτόκιο. Από αυτό, το 31% αφορά το διαπραγματεύσιμο κοινό ομολογιακό δάνειο, το 13% δανειακές συμβάσεις σταθερού επιτοκίου, το 11% δανειακές συμβάσεις με επιτόκιο αντισταθμισμένο μέσω παραγώγων και το 6% δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρείας για ελεγχόμενη διαχείριση του χρηματοοικονομικού της κόστους, παράλληλα με τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

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Προοπτικές για το β' εξάμηνο

Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με την εταιρεία, τη συνεισφορά των επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν εντός του 2025, με τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία να καταγράφουν διψήφια αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Προτεραιότητα του Ομίλου για το υπόλοιπο του 2026 αποτελεί η συνέχιση της υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης στα ξενοδοχεία ΑΚΤΙ HOTELS & RESORTS, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της PREMIA στον κλάδο και αναμένεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στα αποτελέσματα του Ομίλου από το επόμενο έτος.

Η στρατηγική στόχευση της Εταιρείας δεν διαφοροποιείται, με τα ξενοδοχεία και τις φοιτητικές κατοικίες να παραμένουν οι βασικοί τομείς εστίασης της PREMIA, αντανακλώντας την εδραιωμένη παρουσία της Εταιρείας στους κλάδους αυτούς και τις θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές τους. Προτεραιότητα εξακολουθούν να είναι τα ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζεται η συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re-development), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου παραμένει βασικό μέλημα, παράλληλα με την πειθαρχημένη διαχείριση του δανεισμού του Ομίλου.

H PREMIA προσβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, βασιζόμενη στην ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων εντός του 2025 καθώς και σε νέες επενδύσεις που αναμένεται σταδιακά να ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εκτίμηση για συνολικά ενοποιημένα έσοδα μεταξύ €42 εκατ. και €43 εκατ. και λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) μεταξύ €29 εκατ. και €30 εκατ. για το 2026, παραμένει αμετάβλητη. Τέλος, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και συνθήκες που παραμένουν ρευστά εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές στη στρατηγική της.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 10:41
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