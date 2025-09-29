Όνυξ Τουριστική: Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για το έτος χρήσης 2024 - Οι αποφάσεις της ΓΣ

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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρεία με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στη Συνέλευση παρέστησαν δεκαεπτά μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντας 47.672.971 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 68.926.799 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούντες συνεπώς ποσοστό 69,16% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024, την από 30-04-2025 έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και την από 30-04-2025 έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας “Alpha Auditors A.Ε.” με έδρα στη Θεσσαλονίκης, οδός Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 23, Τ.Κ. 54624, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 200 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.: 71, καθώς και την από 30-04-2025 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024 ομού μετά της σχετικής εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενοποιημένης εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024 και την από 30-04-2025 έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και την από 30-04-2025 έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας Alpha Auditors A.Ε. με έδρα στη Θεσσαλονίκης, οδός Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 23, Τ.Κ. 54624, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 200 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.: 71, καθώς και την από 30-04-2025 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με φανερή ψηφοφορία που έλαβε χώρα με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου/αντιπροσώπου μετόχου, ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την ελεγκτική εταιρεία «Alpha Auditors A.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 200 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.: 71 από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως του έτους 2024.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές και λοιπές παροχές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 5ο: Προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ ανώτατο όριο για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να μη διανεμηθούν κέρδη και μερίσματα για τη χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία “ALPHA AUDITORS Ι.Κ.Ε.” με Α.Μ. ΣΟΕΛ 200 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 71 για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2025-31/12/2025 έναντι αμοιβής συνολικού ποσού δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα

Διαπιστώθηκε η ανυπαρξία λοιπών θεμάτων προς συζήτηση πέραν αυτών της ημερήσιας διάταξης.