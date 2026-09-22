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Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση με το βλέμμα στις 2.700 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
11:52 - 22 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση με το βλέμμα στις 2.700 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Σε ήπια πτωτική τροχιά κινείται την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας την ελεγχόμενη διόρθωση που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ οι επενδυτές αναζητούν νέους καταλύτες μετά την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές.  

Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 0,07% και διαμορφώνεται στις 2.674,27 μονάδες, έχοντας κινηθεί έως τις 2.665,07 μονάδες στο χαμηλό ημέρας και έως τις 2.677,09 μονάδες στο υψηλό.

Το διεθνές επενδυτικό κλίμα παραμένει ευνοϊκό, με τις τεχνολογικές μετοχές να διατηρούν τη δυναμική τους και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή να ενισχύουν την επενδυτική διάθεση. Η θετική εικόνα στις διεθνείς αγορές αντισταθμίζει, προς το παρόν, τις πιέσεις από την εκ νέου άνοδο των τιμών του πετρελαίου και την παραμονή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στο Χ.Α., μετά την πρώτη συνεδρίαση χωρίς τις ακραίες ροές του rebalancing, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην ποιότητα της ζήτησης, με βασικό ερώτημα αν η αντίδραση μπορεί να αποκτήσει συνέχεια και μεγαλύτερο εύρος συμμετοχής, πέρα από την τεχνική αποκατάσταση των στρεβλώσεων των προηγούμενων ημερών.

Στο επίκεντρο παραμένει η προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να προσεγγίσει εκ νέου και να σταθεροποιηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, τα Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσαν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, καταγράφοντας πωλήσεις 226,6 εκατ. ευρώ και αύξηση 57,1% στα EBITDA. Μετά το κλείσιμο της αγοράς ακολουθούν η Ελλάκτωρ και η Alumil.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσουν αποτελέσματα ο ΑΔΜΗΕ, η ΑΒΑΞ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σειρά παίρνουν η Jumbo, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ, ενώ την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Interlife και η Εβροφάρμα.

Πυκνό παραμένει και το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος δημοσίευσης των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι ανακοινώσεις των Intracom Holdings, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Logismos, Loulis Food Ingredients, Πλαστικά Κρήτης και Μαθιός Πυρίμαχα.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ακολουθούν ο ΟΛΠ, η Real Consulting, η Εκτέρ, η Mevaco, η ΟΝΥΞ Τουριστική, η CNL Capital, η Elinoil, η Revoil, η Intertech, η Μινέρβα, η Centric Συμμετοχών, η Orilina Properties και η Δάιος Πλαστικά.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις των Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου και AVE.

Οι πωλητές στο προσκήνιο

Πιέσεις δέχεται ο τραπεζικός κλάδος, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί στην αρχή της συνεδρίασης. Ωστόσο, κατάφερε να πάρει τα πάνω του, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να ενισχύεται κατά 0,07% στις 3.229,770 μονάδες.

Ο FTSE 25 σημειώνει άνοδο 0,34% στις 6.888,370δ μονάδες, ενώ ο Mid Cap κινείται επίσης στα πράσινα, κατά 0,14%, στις 3.076,130 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί κατά 0,4%, η Eurobank κερδίζει 0,08%, η Εθνική κατά 0,26% και η Πειραιώς κατά 0,43%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες 1,69% σημειώνει η HELLENiQ ENERGY και 1,7% η Motor Oil. Αντίθετα, η Coca-Cola HBC ανακάμπτει κατά 2,59%, έπειτα από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις. Κέρδη άνω του 1% καταγράφουν επίσης η Viohalco και η ΔΕΗ, ενώ στους κερδισμένους και η Metlen με +1,3%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πτώση άνω του 1% σημειώνουν ο ΑΔΜΗΕ και ο ΟΛΘ. Στον αντίποδα, η Ideal και η Euronext Athens ενισχύονται περισσότερο από 2%, ενώ κέρδη τουλάχιστον 1% καταγράφουν η Qualco και η ΑΒΑΞ.

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