ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Δυναμική προώθηση της Ελλάδας στην τουριστική αγορά της Δανίας

Το 2027 εγκαινιάζεται νέο πρόγραμμα δανέζικης ταξιδιωτικής εταιρείας σε πέντε ελληνικούς προορισμούς και απευθείας αεροπορική σύνδεση Άαρχους-Καρπάθου.

Νέοι ελληνικοί προορισμοί θα περιλαμβάνονται από το 2027 στα προγράμματα δύο ταξιδιωτικών οργανισμών της Δανίας, μετά από την υλοποίηση αντίστοιχων ταξιδίων εξοικείωσης (fam trips) της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και επαγγελματίες του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, την επόμενη χρονιά εντάσσονται:

η Σαντορίνη ως νέος προορισμός στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σχεδιασμού ταξιδιωτικών εμπειριών Time To Journey, και

η Κάρπαθος στο πρόγραμμα του t.o Århus Charter, με απευθείας πτήσεις από το Άαρχους της Δανίας.

Το πρόγραμμα «Time To Visit Greece»

Το νέο 14ήμερο πρόγραμμα «Time To Visit Greece» της εταιρείας Time To Journey δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συλλογής «Time to explore & taste» της εταιρείας και εστιάζεται στην ιστορία, τον πολιτισμό, τη φύση και τη γαστρονομία.

Στους προορισμούς του προγράμματος περιλαμβάνονται η Αθήνα, η Πάρος, η Νάξος, η Κρήτη και η Σαντορίνη, ενώ απευθύνεται σε μικρές ομάδες ταξιδιωτών έως 10 ατόμων, που αναζητούν ποιοτικές και αυθεντικές εμπειρίες, premium διαμονή και αγγλόφωνους συνοδούς και ξεναγούς.

Θα ξεκινήσει το 2027 και θα προσφέρεται κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, συμβάλλοντας παράλληλα στην προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού και εκτός της περιόδου αιχμής.

Η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Time To Journey, Irene Danneskiold Lassen, επισκέφθηκε τη Σαντορίνη τον Μάιο του 2026, σε fam trip που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας και είχε ως στόχο την προώθηση του νησιού στην αγορά της Δανίας και ευρύτερα της Σκανδιναβίας.

Απευθείας σύνδεση Άαρχους-Καρπάθου από τον t.o Århus Charter

Παράλληλα, στο διάστημα από τις 17 Μαΐου έως τις 18 Οκτωβρίου 2027 θα πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις από το Άαρχους της Δανίας προς την Κάρπαθο, μετά την ένταξη του ελληνικού νησιού για πρώτη φορά στο θερινό πρόγραμμα του t.o Århus Charter του ομίλου Travelheart Family.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα στοχευμένων δράσεων κατά το προηγούμενο διάστημα, στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας με τον Δήμο Καρπάθου και τους τοπικούς επαγγελματίες του τουρισμού.

Εν’ όψει της προετοιμασίας των νέων αεροπορικών δρομολογίων, στελέχη του δανέζικου t.o επισκέφθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 το νησί, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τις εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους βρέθηκαν οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι παραλίες, η γαστρονομία και η τοπική φιλοξενία, που αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προορισμού και της προβολής του στην αγορά της Δανίας.

Κεντρικός σκοπός του fam trip ήταν η ενδυνάμωση της διεθνούς προβολής του νησιού, η στήριξη των αεροπορικών συνδέσεων και η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης.