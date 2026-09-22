Tο νέο PEUGEOT 208 Turbo 100 είναι διαθέσιμο από 18.900€ στην έκδοση Style Plus

Το PEUGEOT 208 αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και επιτυχημένα supermini της ευρωπαϊκής αγοράς. Η εντυπωσιακή σχεδίαση, η ποιότητα κατασκευής, η προηγμένη τεχνολογία και η χαρακτηριστική οδηγική του προσωπικότητα το έχουν καθιερώσει ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προτάσεις της κατηγορίας, με σημαντική εμπορική επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Μετά την αισθητική του ανανέωση και την προσθήκη της προηγμένης υβριδικής τεχνολογίας, το PEUGEOT 208 κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα, διευρύνοντας τις επιλογές του με τον νέο κινητήρα βενζίνης Turbo 100. Η PEUGEOT ενισχύει έτσι ακόμη περισσότερο την πρότασή της στην κατηγορία, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη προσιτότητα, χωρίς συμβιβασμούς στον ιδιαίτερα επιτυχημένο χαρακτήρα του 208, που το έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλές στη χώρα μας και μία πανευρωπαϊκή εμπορική επιτυχία.

Ο νέος κινητήρας Turbo 100 αποτελεί την τρίτη γενιά κινητήρων βενζίνης της PEUGEOT και αναπτύχθηκε με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της οικονομίας και της αξιοπιστίας. Πρόκειται για έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.199 κ.εκ., στον οποίο το 70% των εξαρτημάτων είναι νέας σχεδίασης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η καδένα χρονισμού, ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας, το σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, τα έμβολα και το μπλοκ κυλίνδρων.

Ο νέος υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας βελτιστοποιεί την απόκριση του κινητήρα στις χαμηλές στροφές, προσφέροντας ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη αλλά και μεγαλύτερη άνεση στις προσπεράσεις.

Αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ελαστικότητα από χαμηλές στροφές. Ο νέος κινητήρας συνεργάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και προσφέρει επιδόσεις που αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του PEUGEOT 208, με την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 10,1 δευτερόλεπτα και τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 195 χλμ./ώρα.

Η αποδοτικότητα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του νέου Turbo 100. Το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης 350 bar, σε συνδυασμό με τη λειτουργία βάσει του κύκλου Miller, την υψηλή σχέση συμπίεσης και τη νέα σχεδίαση των εμβόλων, συμβάλλει στη βελτίωση της θερμικής απόδοσης και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂.

Η κατανάλωση βενζίνης βάσει WLTP περιορίζεται στα 5,1 λτ./100 χλμ. σε μεικτές συνθήκες, ενώ οι εκπομπές CO₂ των 116 γρ./χλμ. εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον οικονομικό και πρακτικό χαρακτήρα του PEUGEOT 208 στην καθημερινή χρήση.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην αντοχή. Η υιοθέτηση καδένας χρονισμού υψηλής αντοχής και η συνολική ανασχεδίαση βασικών μερών του κινητήρα ενισχύουν τη στιβαρότητα και την αξιοπιστία του. Κατά την εξέλιξή του, ο Turbo 100 υποβλήθηκε σε περισσότερες από 30.000 ώρες δοκιμών σε δυναμόμετρα, ενώ πρωτότυπα οχήματα διένυσαν συνολικά περισσότερα από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας την αντοχή του κινητήρα σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις συντήρησης είναι μειωμένες, με το προγραμματισμένο service να πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο.

PEUGEOT 208 Turbo 100 Style Plus: Πλούσιος εξοπλισμός από 18.900€

Το νέο PEUGEOT 208 Turbo 100 είναι διαθέσιμο από 18.900€ στην έκδοση Style Plus, συνδυάζοντας τη νέα γενιά κινητήρα βενζίνης της PEUGEOT με ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο επίπεδο εξοπλισμού.