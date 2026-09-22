ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ-Φιλιππίνες: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου
Ειδήσεις
12:25 - 22 Σεπ 2026

ΕΕ-Φιλιππίνες: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συμφωνία επί των βασικών παραμέτρων μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση του Φερδινάντο Μάρκος Τζούνιορ, ανοίγοντας τον δρόμο για την τυπική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων τους επόμενους μήνες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την εξέλιξη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Φιλιππίνων, κάνοντας λόγο για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Φιλιππίνων. Ωστόσο, από την πλευρά της Κομισιόν διευκρινίστηκε ότι απομένουν βήματα μέχρι την οριστική ολοκλήρωση και τη νομική αποτύπωση της συμφωνίας.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς και η υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας των Φιλιππίνων Μαρία Κριστίνα Αλντεγκέρ-Ρόκε έκαναν λόγο για «ουσιαστική συμφωνία», η οποία θέτει τις διαπραγματεύσεις σε σαφή τροχιά προς την τυπική τους ολοκλήρωση. Σύμφωνα με τον Σέφτσοβιτς, οι βασικές παράμετροι έχουν πλέον συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο και το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά τους στο τελικό νομικό κείμενο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το οικονομικό αποτύπωμα των σχέσεων των δύο πλευρών. Το διμερές εμπόριο αγαθών ανήλθε σε 17,6 δισ. ευρώ το 2025, ενώ το εμπόριο υπηρεσιών διαμορφώθηκε σε 10,3 δισ. ευρώ το 2024. Η ΕΕ ήταν το 2025 ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Φιλιππίνων.

Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την πρόσβαση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των Φιλιππίνων, με την Κομισιόν να εκτιμά οφέλη για κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μεταποίηση και η αγροτική παραγωγή.

Παράλληλα, οι Φιλιππίνες διαθέτουν σημαντικά αποθέματα κρίσιμων πρώτων υλών, μεταξύ άλλων χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, γεγονός που προσδίδει στη συμφωνία και στρατηγική διάσταση για την ευρωπαϊκή προσπάθεια διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία. Μετά την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Ταϊλάνδη και εντείνουν τις επαφές με τη Μαλαισία.

Πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η νομική επεξεργασία, να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 12:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο

Ιταλία: Τι προβλέπει το «πλαφόν» για τους ξένους μαθητές στα σχολεία
Ειδήσεις

Ιταλία: Τι προβλέπει το «πλαφόν» για τους ξένους μαθητές στα σχολεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόστα: Χρειαζόμαστε «νέο χρήμα» για τον προϋπολογισμό της ΕΕ – Στο τραπέζι νέοι φόροι
Ειδήσεις

Κόστα: Χρειαζόμαστε «νέο χρήμα» για τον προϋπολογισμό της ΕΕ – Στο τραπέζι νέοι φόροι

Άλλο ένα αυτογκόλ της ΕΕ: Μόλις έκανε τη Google λιγότερο χρήσιμη για τους Ευρωπαίους
Ανεμοδείκτης

Άλλο ένα αυτογκόλ της ΕΕ: Μόλις έκανε τη Google λιγότερο χρήσιμη για τους Ευρωπαίους

Στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή συμμαχία κατά της γραφειοκρατίας ο Κωστής Χατζηδάκης
Πολιτική

Στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή συμμαχία κατά της γραφειοκρατίας ο Κωστής Χατζηδάκης

ΔΝΤ: Το 60% των Ευρωπαίων εργαζομένων «κινδυνεύει» από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις

ΔΝΤ: Το 60% των Ευρωπαίων εργαζομένων «κινδυνεύει» από την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
22/09/2026 - 14:07

Η Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά τον πραγματικό κόσμο - Η Ελλάδα ως κόμβος δεδομένων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/09/2026 - 13:57

«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 13:55

Γερμανία: Η άμυνα δίνει ώθηση στην οικονομία – Στο 1,3% η ανάπτυξη το 2026

Πολιτική
22/09/2026 - 13:52

Τσουκαλάς για ΕΦΚ: Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δε φτάνει

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 13:41

Οι Magnificent Seven επιστρέφουν δυναμικά, με ράλι της Meta

Ανεμοδείκτης
22/09/2026 - 13:34

Oι καβαλημένοι υπουργοί του Μητσοτάκη, κατά Ντόρα

Πολιτική
22/09/2026 - 13:33

Κατρίνης: Η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού πλήττει τις Ένοπλες Δυνάμεις

Εμπορεύματα
22/09/2026 - 13:31

Νέα υποχώρηση στο πετρέλαιο, ενώ η αγορά ζυγίζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
22/09/2026 - 13:30

Τραμπ και Μαντάνι... ξανά μαζί παρά τις διαφωνίες για μεταναστευτικό και Ισραήλ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 13:26

POLITICO: Ο Μπέρναμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δέσμευσης για «επανένταξη στην ΕΕ»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
22/09/2026 - 13:16

Γιατί ο Μητσοτάκης δε μειώνει τον ΦΠΑ;

Πολιτική
22/09/2026 - 13:11

Ο Δραγασάκης καλεί σε «κοινό μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/09/2026 - 13:07

ΔΑΑ: Συμφωνία συνεργασίας με το Διεθνή Αερολιμένα του Κάλγκαρι (YYC)

Πολιτική
22/09/2026 - 13:03

ΠΑΣΟΚ: Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή «γλιτώσαμε τα χειρότερα»

Υγεία
22/09/2026 - 12:59

Σημαντικές εξελίξεις στην καταπολέμηση του καρκίνου από παγκόσμιους ηγέτες της Υγείας

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:57

Πολωνία: Κατηγορίες σε βάρος νεοναζί για σχεδιασμό επιθέσεων σε σχολείο και τζαμί

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/09/2026 - 12:50

Κβαντικός έρωτας

Πολιτική
22/09/2026 - 12:42

Απάντηση Πιερρακάκη στον Τσίπρα: Οι εύκολες εξαγγελίες απέναντι στη δύσκολη πραγματικότητα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/09/2026 - 12:36

Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να περιμένει την ενεργειακή μετάβαση

Πολιτική
22/09/2026 - 12:36

ΠΑΣΟΚ: Την «απατεώνισσα» που οικτίρει ο Γεωργιάδης τη «διαφήμιζαν» το 2023 ως «υπερεπιστήμονα»

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:35

ΚΕΝ Θήβας: Καταγγελίες νεοσυλλέκτων για τρωκτικά, συνωστισμό και προβλήματα στην επάρκεια του φαγητού

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/09/2026 - 12:34

Tο νέο PEUGEOT 208 Turbo 100 είναι διαθέσιμο από 18.900€ στην έκδοση Style Plus

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 12:25

ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Δυναμική προώθηση της Ελλάδας στην τουριστική αγορά της Δανίας

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:25

ΕΕ-Φιλιππίνες: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:07

Ιταλία: Τι προβλέπει το «πλαφόν» για τους ξένους μαθητές στα σχολεία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:00

Τραμπ–Σι: Στο τραπέζι δασμοί, AI και κυρώσεις κατά του Ιράν

Σχόλια Αγοράς
22/09/2026 - 11:52

Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση με το βλέμμα στις 2.700 μονάδες

Αυτοδιοίκηση
22/09/2026 - 11:49

Δήμος Αθηναίων: 43.300 ευρώ σε νέους από 15 έως 24 ετών

Πολιτική
22/09/2026 - 11:44

Μπακογιάννη: Υπάρχουν υπουργοί του Μητσοτάκη που κούρασαν και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ