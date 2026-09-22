ΕΕ-Φιλιππίνες: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Σε συμφωνία επί των βασικών παραμέτρων μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση του Φερδινάντο Μάρκος Τζούνιορ, ανοίγοντας τον δρόμο για την τυπική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων τους επόμενους μήνες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την εξέλιξη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Φιλιππίνων, κάνοντας λόγο για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Φιλιππίνων. Ωστόσο, από την πλευρά της Κομισιόν διευκρινίστηκε ότι απομένουν βήματα μέχρι την οριστική ολοκλήρωση και τη νομική αποτύπωση της συμφωνίας.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς και η υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας των Φιλιππίνων Μαρία Κριστίνα Αλντεγκέρ-Ρόκε έκαναν λόγο για «ουσιαστική συμφωνία», η οποία θέτει τις διαπραγματεύσεις σε σαφή τροχιά προς την τυπική τους ολοκλήρωση. Σύμφωνα με τον Σέφτσοβιτς, οι βασικές παράμετροι έχουν πλέον συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο και το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά τους στο τελικό νομικό κείμενο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το οικονομικό αποτύπωμα των σχέσεων των δύο πλευρών. Το διμερές εμπόριο αγαθών ανήλθε σε 17,6 δισ. ευρώ το 2025, ενώ το εμπόριο υπηρεσιών διαμορφώθηκε σε 10,3 δισ. ευρώ το 2024. Η ΕΕ ήταν το 2025 ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Φιλιππίνων.

Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την πρόσβαση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των Φιλιππίνων, με την Κομισιόν να εκτιμά οφέλη για κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μεταποίηση και η αγροτική παραγωγή.

Παράλληλα, οι Φιλιππίνες διαθέτουν σημαντικά αποθέματα κρίσιμων πρώτων υλών, μεταξύ άλλων χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, γεγονός που προσδίδει στη συμφωνία και στρατηγική διάσταση για την ευρωπαϊκή προσπάθεια διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία. Μετά την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Ταϊλάνδη και εντείνουν τις επαφές με τη Μαλαισία.

Πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η νομική επεξεργασία, να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί.