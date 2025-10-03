Italgas: Στη Σαρδηνία η πρώτη εγκατάσταση για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου - Παροχή στα αστικά δίκτυα

H Hyround – η πρώτη εγκατάσταση παραγωγής πράσινου υδρογόνου στην Ιταλία, που συνδέεται απευθείας με το δίκτυο διανομής πόλης – εγκαινιάστηκε την Πέμπτη (2/10), στην πόλη Σέστου (Κάλιαρι).

Μεταξύ άλλων, στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας, Gilberto Pichetto Fratin, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Σαρδηνίας, Piero Comandini, ο Δήμαρχος της πόλης Κάλιαρι, Massimo Zedda, η Δήμαρχος της πόλης Σέστου, Maria Paola Secci, ο Πρόεδρος της Italgas, Paolo Ciocca, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell’Orco.

«Σήμερα, η Italgas φέρνει την ενεργειακή μετάβαση έξω από τη θεωρία για να τη μετατρέψει σε βιομηχανική και κοινωνική πραγματικότητα για τη Σαρδηνία και την Ιταλία», σχολίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας, Gilberto Pichetto Fratin.

«Το υδρογόνο, το πιο διαδεδομένο μόριο στον κόσμο, πρωταγωνιστεί σε πολλά έργα και η κυβέρνησή μας πιστεύει σε αυτό. Με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, η Σαρδηνία γίνεται ένα εθνικό και ευρωπαϊκό εργαστήριο αυτής της απτής βιωσιμότητας που αναζητούμε συνεχώς και που σήμερα η Italgas, με τη δημιουργία της πρώτης οικιστικής ενεργειακής κοινότητας υδρογόνου, καθιστά πραγματικότητα».

«Με την επένδυση στην κατασκευή μονάδας παραγωγής πράσινου υδρογόνου – σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo – επιλέξαμε να στραφούμε στο άμεσο μέλλον της ενέργειας. Δεν πρόκειται μόνο για την παραγωγή υδρογόνου, αλλά για την απτή απόδειξη ότι η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν τους κύριους μοχλούς για την επιτάχυνση της διαδικασίας απανθρακοποίησης της κατανάλωσης.

Η τεχνολογική ουδετερότητα είναι η πυξίδα και η ενσωμάτωση νέων ενεργειακών πηγών είναι το κλειδί για την επίλυση του τριλήμματος: ενεργειακή ασφάλεια, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικό κόστος.

Η Σαρδηνία αποτελεί έμβλημα αυτού του οράματος για το μέλλον της ενέργειας. Ένα μέλλον που βασίζεται σε προηγμένα δίκτυα φυσικού αερίου, ικανά να φιλοξενούν ανανεώσιμα αέρια και να συμπληρώνουν τα ηλεκτρικά δίκτυα, ώστε να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050».

«Η Hyround επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο των ανανεώσιμων αερίων και των δικτύων διανομής αερίου ως βασικών πυλώνων της ενεργειακής μετάβασης», σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell'Orco, και προσέθεσε: «Η εγκατάσταση, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου εντός της εταιρείας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του Ομίλου, αποτελεί το πρώτο παράδειγμα στην Ε.Ε. χρήσης μείγματος υδρογόνου και μεθανίου για τελική κατανάλωση και ενισχύει τη χρήση του υδρογόνου σε οικιακό επίπεδο, καθιστώντας τη Σέστου ένα υποδειγματικό και αναπαραγόμενο μοντέλο»

Η μονάδα παραγωγής βασίζεται στην τεχνολογία Power-to-Gas, η οποία μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε υδρογόνο μέσω διαδικασίας ηλεκτρόλυσης του νερού. Το παραγόμενο υδρογόνο προορίζεται για πολλαπλές χρήσεις, τόσο σε καθαρή μορφή για την τροφοδοσία ενός στόλου λεωφορείων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες, όσο και σε μείγμα με φυσικό αέριο για τη διανομή στους καταναλωτές στη Σέστου.

Θα χρησιμοποιηθεί, επίσης, για την τροφοδοσία της παραγωγικής διαδικασίας τοπικής γαλακτοκομικής βιομηχανίας. Η ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί τον ηλεκτρολύτη ισχύος 0,5 MW παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, αποτελούμενο από 1.746 πάνελ με μέγιστη ισχύ 1 MW, το οποίο έχει κατασκευαστεί σε χώρο δίπλα από τη μονάδα. Οι τρόποι χρήσης του υδρογόνου καθορίζονται από ένα Επιχειρησιακό Πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί από την Italgas, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας (MASE) και την Ιταλική Επιτροπή Φυσικού Αερίου (CIG).

Η αρχική παραγωγή είναι περίπου 21 τόνοι υδρογόνου ετησίως, η οποία αναμένεται να αυξηθεί σε 70 τόνους ετησίως έως το 2028. Το έργο αφορά επένδυση ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 1,5 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRP) στο πλαίσιο της κατασκευής του σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου για οχήματα.

Η Hyround καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας αξίας: από την παραγωγή έως την αποθήκευση και τη διανομή, με στόχο να αναδείξει πώς, με τη συμβολή του συστήματος φυσικού αερίου – χάρη στην ευρεία κάλυψη των δικτύων και την πρακτικώς απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης – ο στόχος της απανθρακοποίησης σε βασικούς τομείς όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και η οικιακή χρήση είναι εφικτός μεσοπρόθεσμα.

Η επιλογή της Σαρδηνίας δεν είναι τυχαία: ο Όμιλος Italgas έχει κατασκευάσει στο νησί τα πιο προηγμένα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της χώρας: «εγγενή ψηφιακά» δίκτυα τα οποία, εκτός του ότι καλύπτουν το κενό στην προμήθεια φυσικού αερίου το 2020 μέσω ενός εξατομικευμένου συστήματος προμήθειας, είναι ήδη έτοιμα να φιλοξενήσουν διαφορετικούς τύπους αερίων, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων αερίων όπως το βιομεθάνιο, το υδρογόνο και το συνθετικό μεθάνιο.

Υπό αυτή την έννοια, το υδρογόνο έχει διπλή στρατηγική σημασία, όχι μόνο ως φορέας, αλλά και ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας. Η Hyround αποδεικνύει ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές δεν είναι μέσω συσσωρευτών – για τους οποίους η χώρα δεν διαθέτει τις απαραίτητες πρώτες ύλες – αλλά μέσω της μετατροπής της σε καθαρό φορέα όπως το υδρογόνο. Αυτό το αέριο, ακόμη και όταν αναμιγνύεται με άλλα, μπορεί εύκολα να εγχυθεί σε υπάρχοντα δίκτυα, να μεταφερθεί γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο στο σύστημα διανομής και να αποθηκευτεί ή να μετατραπεί ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης.

Η Hyround εφαρμόζει την αρχή της σύζευξης τομέων, η οποία, με βάση την αλληλεπίδραση των συστημάτων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύει τη συνολική ευελιξία και ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Η επωνυμία Hyround είναι εμπνευσμένη από τις αρχές της κυκλικότητας, της ανανέωσης και της συνέχειας: βασικά στοιχεία ενός ολοένα και πιο βιώσιμου ενεργειακού συστήματος που συνδέεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αερίων.