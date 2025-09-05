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«Απογειώνεται» και τον Αύγουστο το Ελευθέριος Βενιζέλος
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:25 - 05 Σεπ 2025

«Απογειώνεται» και τον Αύγουστο το Ελευθέριος Βενιζέλος

Γιώργος Αλεξάκης
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Ανοδικά κινήθηκε και τον Αύγουστο η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας. Ανήλθε σε 3,88 εκατ., αυξημένη κατά 6,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.

Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024 ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασε άνοδο 8,4%. Συνολικά, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 22,71 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,8%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% και 8,8% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των οκτώ πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 191.165, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,9% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 11:26
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