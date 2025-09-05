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ΔΑΑ: Αύξηση 6,7% της επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:10 - 05 Σεπ 2025

ΔΑΑ: Αύξηση 6,7% της επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Το αεροδρόμιο της Αθήνας κατέγραψε τον Αύγουστο του 2025 άνοδο 6,7% στην επιβατική κίνηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Παράλληλα, οι πτήσεις σημείωσαν αύξηση 5,9%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της αεροπορικής δραστηριότητας στην ελληνική πρωτεύουσα.

Αναλυτικότερα, επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 3,88 εκατ., αυξημένη κατά 6,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,5% και 8,4% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τους 22,71 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,8%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% και 8,8% αντίστοιχα.

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Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των οκτώ πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 191.165, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,9% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

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