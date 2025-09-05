3ο Osteon Ortho & Spine Course: Καινοτόμο εκπαιδευτικό διήμερο στις 12-13 Σεπτεμβρίου 2025

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Σε ένα περιβάλλον όπου η ιατρική γνώση εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας αποτελεί θεμέλιο της επιστημονικής αρτιότητας και της βελτίωσης της φροντίδας των ασθενών. Με αυτό το πνεύμα, η Osteon επιστρέφει με το 3ο ετήσιο Hands-on Course “The Osteon Ortho & Spine Course”, που θα πραγματοποιηθεί στις 12–13 Σεπτεμβρίου 2025 στο ATT Center, προσφέροντας ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό διήμερο αφιερωμένο στις σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της ορθοπαιδικής και της χειρουργικής σπονδυλικής στήλης.

«Και φέτος, διοργανώνουμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης των συναδέλφων ιατρών που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις πιο σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της ορθοπαιδικής χειρουργικής και της χειρουργικής σπονδυλικής στήλης», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Osteon.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία:

Να παρακολουθήσουν διαλέξεις από καταξιωμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς και χειρουργούς σπονδυλικής στήλης

⁠Να συμμετάσχουν σε case based συζητήσεις.

Να εκπαιδευτούν, σε πραγματικές συνθήκες, σε MIS τεχνικές με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρεις ανατομικές περιοχές: ώμο, γόνατο & σπονδυλική στήλη.

Να παρακολουθήσουν το πολυθεματικό Συμπόσιο OSTEON PRO, αφιερωμένο στις αθλητικές κακώσεις και την αθλητιατρική.