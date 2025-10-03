ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
KLM: Με υψηλές πληρότητες κλείνει το 2025 - Γιορτάζει 95 χρόνια στην Ελλάδα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:14 - 03 Οκτ 2025

KLM: Με υψηλές πληρότητες κλείνει το 2025 - Γιορτάζει 95 χρόνια στην Ελλάδα

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λίγο πριν κλείσει και στην τελική της εκδοχή τον προγραμματισμό για το 2026 και με πληρότητες άνω του 90% η KLM γιορτάζει τα 95 χρόνια στην Ελλάδα. Μάλιστα καταγράφει, με βάση την αγορά, επιδόσεις ανάλογες αν όχι ελαφρώς καλύτερες σε σχέση με την πολύ καλή περσινή χρονιά του 2024. Να σημειωθεί ότι η KLM έχει 4 απευθείας δρομολόγια θερινά και 3 χειμερινά. Συνδέει, δε, το διεθνές αεροδρόμιο του Άμστερνταμ με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, το Ηράκλειο. Μάλιστα στην Αθήνα έχει ισχυρή παρουσία με 3 πτήσεις ημερησίως.

Όπως ανέφερε, σε δημοσιογραφικό «πηγαδάκι» σε εκδήλωση για τα 95 χρόνια του legacy carrier της Ολλανδίας ο κ. Γιάννης Πανταζόπουλος, Regional Manager της AirFrance – KLM για Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο, καταγράφεται ανοδική τάση στην κίνηση μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας, καθώς, πλέον, η Ολλανδία είναι και εκπαιδευτικός προορισμός για τους Ελληνες. Όπως ανέφερε, ένα ποσοστό 60% των επιβατών που ταξιδεύουν είναι «για δουλειές» - Business, μια και το αεροδρόμιο του Schiphol Άμστερνταμ, είναι παγκόσμιος κόμβος. Σημαντικό μερίδιο έχει και η ναυτιλία στο τμήμα αυτό, καθώς πολλές ναυτιλιακές την χρησιμοποιούν για τα πληρώματά τους, ώστε να τα μεταφέρουν ανά τον κόσμο.

Na σημειωθεί ότι ο αερομεταφορέας της Ολλανδίας πραγματοποιεί 161 δρομολόγια σε όλο τον κόσμο, 69 στην Ευρώπη και 92 προς τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία πετάει και σε «εξωτικούς» προορισμούς, κάτι που ενισχύει τη διείσδυσή της σε κοινά όπως αυτά της ναυτιλίας.

Φέτος το καλοκαίρι πρόσθεσε έξι νέες διαδρομές από τον κόμβο Schiphol του Άμστερνταμ α, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων μεγάλων αποστάσεων προς το Σαν Ντιέγκο και το Τζόρτζταουν στη Γουιάνα, με μια πτήση προς το Χαϊντεραμπάντ στην Ινδία που αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Νέοι προορισμοί μικρών αποστάσεων είναι η Λιουμπλιάνα, το Έξετερ και το Μπιαρίτς. Η KLM προσθέτει επίσης συχνότητες σε μακρινές διαδρομές από το Άμστερνταμ προς το Λας Βέγκας, την Οσάκα, το Τόκιο Ναρίτα, το Έντμοντον και το Κέιπ Τάουν. Στο δίκτυο της μικρών αποστάσεων, έχουν προστεθεί επιπλέον πτήσεις προς το Μπέλφαστ, το Πόρτο, τη Βαρκελώνη, το Σπλιτ και την Κρακοβία. Σε μια άλλη κίνηση, η KLM ενοποίησε τις πτήσεις της προς το Μιλάνο στο αεροδρόμιο Λινάτε, το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο της πόλης από τον αερολιμένα Μαλπένσα, όπου τα δρομολόγια του αερομεταφορέα έχουν διακοπεί.

Το 2024 η KLM Royal Dutch Airlines ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη ύψους 416 εκατομμυρίων ευρώ – μειωμένα κατά 234 εκατομμύρια ευρώ από το προηγούμενο έτος – παρά την αύξηση 5% που σημειώθηκε στα ετήσια έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ιστορία

Η KLM Royal Dutch Airlines γιορτάζει φέτος μια σπουδαία επέτειο: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα. Η ιστορία ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου 1930, όταν η Αθήνα εντάχθηκε επίσημα στο δίκτυο της εταιρείας, αρχικά ως ενδιάμεσος σταθμός στη διαδρομή από την Ολλανδία προς την Ανατολή.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο από εκείνη την εποχή είναι ότι το 1931 ένα απλό εισιτήριο από το Άμστερνταμ προς την Αθήνα κόστιζε 316 φιορίνια∙ ποσό που αντιστοιχούσε περίπου σε εννέα εβδομαδιαίους μισθούς ενός λιμενεργάτη, ο οποίος τότε κέρδιζε μόλις 35 φιορίνια την εβδομάδα.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αθήνα εντάχθηκε στη γραμμή Άμστερνταμ–Κάιρο, μέσω Μασσαλίας και Ρώμης, και από τότε παραμένει σταθερό κομμάτι του παγκόσμιου δικτύου της KLM.

Η μακρόχρονη παρουσία της KLM Royal Dutch Airlines στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη σημασία της Αθήνας ως στρατηγικού προορισμού και επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία μέσα από τον κόσμο των αερομεταφορών.

Προκλήσεις

Με βάση, επίσης, όσα ανέφερε ο κ. Πανταζόπουλος η KLM αντιμετωπίζει, όπως όλοι οι μεγάλοι αερομεταφορείς της Ευρώπης, τον έντονο ανταγωνισμό από τις εταιρείες του Κόλπου, έχοντας παράλληλα και να διαχειριστεί και τις πολλαπλές ρυθμιστικές απαιτήσεις. Πάντως, η δέσμευση για βιωσιμότητα είναι δεδομένη.

«Μέχρι το 2030, έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 ανά επιβάτη-χλμ. κατά 30%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Έχουμε επίσης δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουμε 10% βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα έως το 2030, πολύ πάνω από την απαίτηση του 6% στις αναχωρούσες ευρωπαϊκές πτήσεις. Η αυξημένη χρήση του SAF (Sustainable Aviation Fuel – βιοκαύσιμα) είναι βασικός παράγοντας για την επίτευξη αυτών των στόχων», ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι η KLM επενδύει σε μια μεγάλη μονάδα παραγωγής καυσίμων SAF στην Ολλανδία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ
Οικονομία

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.
Επιχειρήσεις

Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβάινει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ