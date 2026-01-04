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ΟΤΕ για πρόβλημα στα ελληνικά αεροδρόμια: Πλήρως λειτουργικά τα κυκλώματα διασύνδεσης
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:56 - 04 Ιαν 2026

ΟΤΕ για πρόβλημα στα ελληνικά αεροδρόμια: Πλήρως λειτουργικά τα κυκλώματα διασύνδεσης

Reporter.gr Newsroom
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Με ανακοίνωση του ο ΟΤΕ αναφέρεται στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις πτήσεις με τις ραδιοσυχνότητες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα του ΟΤΕ, γεγονός που υπογραμμίζει και με νεότερη ανακοίνωση μετά τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.  

Σε νεότερη ανακοίνωση του ο ΟΤΕ αναφέρει ότι «Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά.

Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Στην προηγούμενη ανακοίνωση του ο ΟΤΕ είχε αναφέρει ότι: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/01/2026 - 15:57
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