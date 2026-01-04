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Τεχνικό πρόβλημα στα ελληνικά αεροδρόμια: Ακυρώσεις πτήσεων - Σταδιακή αποκατάσταση αναφέρει η ΥΠΑ (upd)
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:22 - 04 Ιαν 2026

Τεχνικό πρόβλημα στα ελληνικά αεροδρόμια: Ακυρώσεις πτήσεων - Σταδιακή αποκατάσταση αναφέρει η ΥΠΑ (upd)

Reporter.gr Newsroom
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Χάος επικρατεί από το πρωί της Κυριακής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος που έχει επηρεάσει τις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής. Το πρόβλημα έχει οδηγήσει στο προσωρινό κλείσιμο του FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις πτήσεων. Με νεότερη ανακοίνωση της η ΥΠΑ αναφέρεται σε σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος.

Νεότερη ανακοίνωση της ΥΠΑ τονίζει ότι γίνεται προσπάθειας σταδιακής αποκατάστασης του προβλήματος. Πιο αναλυτικά αναφέρει: «Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρείς τομείς.

Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

Πρόβλημα στα κεντρικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζήτημα σχετίζεται με τα κεντρικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών των Κέντρων Ελέγχου και έχει κλείσει το FIR Αθηνών. Με ανακοίνωση της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) τονίζει: ««Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Η βλάβη επηρεάζει όλες τις πτήσεις προς και από τη χώρα, ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία εργάζονται εντατικά για την ταχεία αποκατάσταση των συστημάτων.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έχει εκδοθεί NOTAM για την ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών και των πιλότων. Αυτήν την ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επανέλθει το κανονικό πρόγραμμα των πτήσεων το συντομότερο δυνατό.

Όπως αναφέρει νεότερο ρεπορτάζ της ΕΡΤ, γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί έστω και προσωρινά το πρόβλημα και να πραγματοποιηθούν κάποιες πτήσεις.

ΟΤΕ: Ο έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα

Με ανακοίνωση του ο ΟΤΕ αναφέρεται στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις πτήσεις με τις ραδιοσυχνότητες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα του ΟΤΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/01/2026 - 14:22
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