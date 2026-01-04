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Δήμας για FIR Αθηνών: Δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20:59 - 04 Ιαν 2026

Δήμας για FIR Αθηνών: Δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε ότι το τεχνικό ζήτημα στις συχνότητες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε την ασφάλεια των πτήσεων και έχει ήδη αποκατασταθεί.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργασία με το EUROCONTROL, ενώ οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ έλεγξαν όλα τα περιφερειακά συστήματα εκπομπής και λήψης. Εκτάκτως απογειώθηκε αεροσκάφος της ΥΠΑ με τεχνικούς για έλεγχο του φάσματος συχνοτήτων.

Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών, χωρίς να επηρεαστούν τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αναλυτικά η δήλωσή του Χρίστου Δήμα έχει ως εξής: «Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).

Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.

Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One).

Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).

Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.

Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη».

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