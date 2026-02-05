ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΑ: Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια Νάξου και Ηρακλείου
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:44 - 05 Φεβ 2026

ΥΠΑ: Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στα κρατικά αεροδρόμια Νάξου και Ηρακλείου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου εγκαταστάθηκε στον διάδρομο προσγειώσεων/απογειώσεων αεροσκαφών νέο σύστημα φωτοσήμανσης με χρήση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών. Η τοποθέτηση διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή προσέγγιση πτητικών μέσων κατά τη διάρκεια νυχτερινών αεροδιακομιδών.
  • Νέα συστήματα φωτοσήμανσης στο αεροδρόμιο Νάξου

Τα νέα φωτιστικά σώματα, κατά μήκος της πίστας, λειτουργούν με ηλιακά πάνελ και όχι με ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που τα καθιστά ενεργειακά αυτόνομα και φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος. Με την τοποθέτηση των φωτιστικών ενισχύεται η ασφάλεια και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στο αεροδρόμιο Νάξου.

  • Νέες διαγραμμίσεις και ασφαλτόστρωση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» έγιναν εργασίες διαγραμμίσεων στα πεδία ελιγμών αεροσκαφών καθώς και αναβάθμιση των κυκλωμάτων φωτοσήμανσης από συνεργεία τεχνικών των Διευθύνσεων Τεχνικής Συντήρησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του κύριου διαδρόμου του αερολιμένα Ηρακλείου.

Οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων των περιφερειακών αερολιμένων που διαχειρίζεται η ΥΠΑ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελ. Βενιζέλος: Aυξημένη κατά 8,6% η επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ελ. Βενιζέλος: Aυξημένη κατά 8,6% η επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο

Ρυθμισμένες οφειλές 773 εκατ. ευρώ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό τον Ιανουάριο
Οικονομία

Ρυθμισμένες οφειλές 773 εκατ. ευρώ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό τον Ιανουάριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο
Ανεμοδείκτης

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών
Πολιτική

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Από την Κρήτη ξεκίνησε η... κούρσα επαφών της κυβέρνησης με επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ
Πολιτική

Από την Κρήτη ξεκίνησε η... κούρσα επαφών της κυβέρνησης με επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ

Συστηματική κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Ειδήσεις

Συστηματική κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/08/2026 - 10:32

ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: Ζητήστε από την ΕΕ να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/08/2026 - 10:17

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες και ανεξέλεγκτοι εργολάβοι στην ιδιωτική ασφάλεια

Εμπορεύματα
18/08/2026 - 09:59

Νέο ράλι στο πετρέλαιο: Η εικόνα στην ελληνική αντλία

Οικονομία
18/08/2026 - 09:51

Προϋπολογισμός: Τα ισχυρά έσοδα και οι αυξημένες δαπάνες με ορίζοντα εκλογών

Χρηματιστήρια
18/08/2026 - 09:30

Οι ασιατικές αγορές στο «κόκκινο», υπό το βάρος τεχνολογικών μετοχών και Ιράν: Πτώση 2,4% στο Τόκιο

Ειδήσεις
18/08/2026 - 09:12

Σακίρα: 1 εκατ. δολάρια για τα κατεστραμένα από το σεισμό σχολεία στην Κολομβία

Οικονομία
18/08/2026 - 08:52

Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για το «Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027» - Δικαιούχοι και ποσά

Ειδήσεις
18/08/2026 - 08:12

Οι ανακλήσεις οχημάτων αυξάνονται, καθώς εκατομμύρια παρκαρισμένα αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες

Business Facts
18/08/2026 - 08:04

Οι αθλητές με τα υψηλότερα εισοδήματα όλων των εποχών

Ειδήσεις
18/08/2026 - 07:50

Ο Τραμπ ζητά από τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 23:12

Ο Dow έχασε περισσότερες από 270 μονάδες, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 90$

Εμπορεύματα
17/08/2026 - 22:41

Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα $90, καθώς το Ιράν απειλεί με κλιμάκωση της σύγκρουσης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 22:13

ΗΠΑ-Ιράν: 60 ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας ο Τραμπ έχει βαλτώσει - Ανάλυση Washington Post

Πολιτική
17/08/2026 - 21:43

Le Point: «Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»

Φορολογία
17/08/2026 - 21:07

«Λαβράκια» της Εφορίας στη Σαντορίνη: Φορολογικές παραβάσεις 1 στα 2 τουριστικά πλοία

Πολιτική
17/08/2026 - 20:54

Κατρίνης: Η κυβέρνηση αρκείται σε «χαλαρές» ανακοινώσεις αποδοκιμασίας των τουρκικών πρακτικών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 20:40

Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπέρ GSI: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Magazino
17/08/2026 - 20:30

Χάρι & Μέγκαν: Νέες διαφωνίες για το μέλλον των παιδιών τους – Η μάχη μεταξύ Βρετανίας και Καλιφόρνιας

Magazino
17/08/2026 - 20:00

Interior Design Trends: 10 τάσεις που αλλάζουν το σπίτι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/08/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Τρεις νεκροί σύμφωνα με την πυροσβεστική

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ