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Ρυθμισμένες οφειλές 773 εκατ. ευρώ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό τον Ιανουάριο
Οικονομία
08:46 - 05 Φεβ 2026

Ρυθμισμένες οφειλές 773 εκατ. ευρώ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Με νέο ιστορικό υψηλό οφειλών ξεκίνησε ο πρώτος μήνας του 2026 κατά τον οποίο ρυθμίστηκαν 773 εκ. ευρώ μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Δείκτης ενδεικτικός της αποτελεσματικότητας του εργαλείου και της συμμετοχής των οφειλετών σε αυτό. Συγκρίνοντας δε τα στοιχεία με το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ του Ιουνίου 2025, ο μήνας Ιανουάριος 2026 το ξεπέρασε κατά 113 εκ. ευρώ.
Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 2.554 ρυθμίσεις. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί 53.307 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 16,53 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία. To μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 68,6% να αφορούν Φυσικά πρόσωπα – Επιτηδευματίες
Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Μόνο μέσα στον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 274 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 37 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 440 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.
Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς
Ενισχυμένη δυναμική συνεχίζουν να εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον μήνα Δεκέμβριο 2025 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 442 εκ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 5.522 οφειλέτες, έναντι 412 εκ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η συνεργασία των οφειλετών με τους Servicers ενισχύεται, οδηγώντας σε ουσιαστικές λύσεις.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 13:52
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