Aegean για Καθαρά Δευτέρα: Υπερβαίνει το 80% η πληρότητα - Στην κορυφή προορισμοί του εξωτερικού
15:40 - 18 Φεβ 2026

Αυξημένη αναμένεται η επιβατική κίνηση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, καθώς μεγάλος αριθμός Ελλήνων έχει ήδη οργανώσει την απόδρασή του.

Σύμφωνα με την Aegean, οι προορισμοί του εξωτερικού συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ ισχυρή παραμένει η ζήτηση και για δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική που παρουσιάζει η ταξιδιωτική κίνηση ενόψει της συγκεκριμένης αργίας.

Στοιχεία πληρότητας και δημοφιλών προορισμών για τo τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας:

Η επιβατική κίνηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, τόσο από τη βάση της Αθήνας όσο και από τη βάση της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τους συντελεστές πληρότητας να υπερβαίνουν το 80%.

Ειδικότερα, στο δίκτυο εξωτερικού από τη μεγαλύτερη βάση της AEGEAN στην Αθήνα, οι πληρότητες ξεπερνούν το 85%, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινούνται και οι επιδόσεις από τη βάση του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχα, θετική είναι η εικόνα και στο δίκτυο εσωτερικού, όπου οι πληρότητες από την Αθήνα αγγίζουν το 80%, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει ακόμη υψηλότερα ποσοστά, ξεπερνώντας το 85%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξημένη ταξιδιωτική ζήτηση για την περίοδο.

Η υψηλότερη δυναμική στις πληρότητες, τόσο στο δίκτυο εξωτερικού όσο και στο δίκτυο εσωτερικού, καταγράφεται τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Καθαρά Δευτέρα, με την επιβατική κίνηση από και προς τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της εταιρείας να εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Top προορισμοί εξωτερικού από τις δυο μεγαλύτερες βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης:

Τοp προορισμοί εσωτερικού από τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης:

  • Το 2024, οι Έλληνες ταξιδιώτες στρέφονται κυρίως σε καθιερωμένους και δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζουν κυρίως τα νησιά, τα οποία καταγράφουν αυξημένη ζήτηση για την τρέχουσα περίοδο.
  • Παράλληλα, σημαντικές πληρότητες παρουσιάζουν και λιγότερο «παραδοσιακοί» προορισμοί, όπως η Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ, καθώς και πόλεις της Μέσης Ανατολής, όπως η Τζέντα, το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι.
  • Όπως συμβαίνει διαχρονικά — και ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης όπως οι αργίες — οι περισσότεροι ταξιδιώτες οργανώνουν και κλείνουν τα ταξίδια τους αρκετό καιρό νωρίτερα. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για όσους αποφασίζουν πιο αργά, με προορισμούς όπως η Τιφλίδα, το Γιερεβάν και το Κισινάου να παραμένουν ανοιχτοί για κρατήσεις.
