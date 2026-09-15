Aegean: Το ενεργειακό κόστος και η γεωπολιτική αβεβαιότητα καθορίζουν το β΄ εξάμηνο

Το κόστος της ενέργειας και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναδεικνύονται στο βασικό «στοίχημα» για την Aegean στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, σε μια περίοδο κατά την οποία η ταξιδιωτική ζήτηση εξακολουθεί να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά τα περιθώρια κερδοφορίας δέχονται αυξανόμενες πιέσεις.

Η εικόνα της θερινής περιόδου παραμένει θετική, με την επιβατική κίνηση να ενισχύεται και την Ελλάδα να διατηρεί ισχυρή θέση στον χάρτη των μεσογειακών προορισμών. Ωστόσο, η διοίκηση της Aegean κρατά χαμηλότερους τόνους για τη συνέχεια του έτους, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η πορεία των τιμών των αεροπορικών καυσίμων και το αυξημένο λειτουργικό κόστος περιορίζουν την ορατότητα, ιδιαίτερα ενόψει του τέταρτου τριμήνου.

Το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου έδωσε, πάντως, με βάση τις ανακοινώσεις για την πορεία του πρώτου εξαμήνου, μια σαφή ένδειξη της ανθεκτικότητας της ζήτησης. Η Aegean αύξησε κατά 5% την επιβατική της κίνηση, ενώ ο συντελεστής πληρότητας ανήλθε στο 84,6%. Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία εξακολούθησαν να αποτελούν βασικές αγορές προέλευσης, ενώ θετική ήταν και η συμβολή των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η θετική εικόνα του καλοκαιριού δεν αναιρεί, ωστόσο, τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά. Ο προγραμματισμός των πτήσεων προς την Ελλάδα για την περίοδο αιχμής είναι οριακά αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, όμως για το τέταρτο τρίμηνο η εικόνα γίνεται περισσότερο αβέβαιη. Η εταιρεία καλείται να κινηθεί σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση παραμένει μεν ανθεκτική, αλλά το κόστος και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα τα δεδομένα.

Προκλήσεις

Στο επίκεντρο βρίσκεται το καύσιμο. Η σημαντική άνοδος των τιμών των αεροπορικών καυσίμων, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων και τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις, περιορίζει την ικανότητα του κλάδου να μετατρέπει την αύξηση της κίνησης σε αντίστοιχη αύξηση κερδών.

Η Aegean έχει επιχειρήσει να περιορίσει την έκθεσή της στη μεταβλητότητα της αγοράς ενέργειας, αυξάνοντας την κάλυψη των αναγκών της μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Στα τέλη Ιουνίου είχε καλύψει το 69% των προβλεπόμενων αναγκών σε καύσιμα για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, έναντι 58% στο τέλος του 2025. Για το 2027, η αντίστοιχη κάλυψη διαμορφώνεται στο 7%, από 6% προηγουμένως.

Το ενεργειακό, όμως, δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας αβεβαιότητας. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στις επιδόσεις της εταιρείας, επηρεάζοντας την εκτέλεση πτήσεων σε τμήμα του διεθνούς δικτύου και τη διασυνδεόμενη κίνηση μέσω του κόμβου της Αθήνας. Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αισθητές από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η στρατηγική της Aegean για το υπόλοιπο της χρονιάς περνά μέσα από τη διαχείριση της χωρητικότητας. Η εταιρεία διατηρεί ευελιξία στον σχεδιασμό του δικτύου και προσαρμόζει την προσφορά στις συνθήκες της αγοράς, με στόχο να αποφύγει την υπερπροσφορά θέσεων σε μια περίοδο κατά την οποία η ορατότητα για τη ζήτηση είναι χαμηλότερη.

Περισσότεροι επιβάτες, αλλά πίεση στα περιθώρια

Η πρόκληση αποτυπώθηκε ήδη στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Η Aegean αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 4%, στα 816,6 εκατ. ευρώ, και μετέφερε 7,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3%. Οι προσφερόμενες θέσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 3%, στα 9,7 εκατ.

Η αύξηση της κίνησης ήταν ισχυρότερη στο εσωτερικό, όπου διαμορφώθηκε στο 6%, ενώ στο εξωτερικό η επιβατική κίνηση παρέμεινε στα επίπεδα του 2025. Ο συντελεστής πληρότητας στο εξάμηνο ανήλθε σε 80,3%.

Η άνοδος των εσόδων δεν ήταν, ωστόσο, αρκετή για να αντισταθμίσει την αύξηση του κόστους. Τα EBITDA υποχώρησαν κατά 7%, στα 145,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος εμφάνισε ζημίες προ φόρων 5,7 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους 3,3 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική της μεγαλύτερης πρόκλησης που αντιμετωπίζει σήμερα η Aegean: η αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ανάπτυξη σε επίπεδο επιβατικής κίνησης, όμως το κόστος απορροφά σημαντικό μέρος του οφέλους.

Και το περιβάλλον στην Ευρώπη δεν είναι διαφορετικό. Η IATA αναμένει αύξηση της επιβατικής κίνησης στην ευρωπαϊκή αγορά κατά 2,8% το 2026, την ώρα που τα λειτουργικά κέρδη των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν στα 14,5 δισ. δολάρια, από 19,1 δισ. το 2025. Το περιθώριο EBIT προβλέπεται επίσης να περιοριστεί στο 4,6%, από 6,7%.