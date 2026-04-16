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ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»: Κλειδί η διαθεσιμότητα αεροπορικών καυσίμων για την επόμενη μέρα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:04 - 16 Απρ 2026

ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»: Κλειδί η διαθεσιμότητα αεροπορικών καυσίμων για την επόμενη μέρα

Γιώργος Αλεξάκης
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Η επάρκεια αεροπορικών καυσίμων αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία και την ανθεκτικότητα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πιέσεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Η διοίκηση του ΔΑΑ εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας ότι το αεροδρόμιο διαθέτει ισχυρές υποδομές αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων, καθώς και στρατηγικά αποθέματα που διασφαλίζουν την ομαλή τροφοδοσία των αεροσκαφών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με δυνατότητα παραγωγής αεροπορικού καυσίμου μέσω των εγχώριων διυλιστηρίων, γεγονός που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια του κλάδου.

Ωστόσο, η διοίκηση δεν παραβλέπει τους συστημικούς κινδύνους. Σε περίπτωση ευρύτερης ευρωπαϊκής έλλειψης καυσίμων, οι επιπτώσεις θα είναι αναπόφευκτες, ανεξαρτήτως των τοπικών αποθεμάτων, καθώς η λειτουργία των αεροπορικών συνδέσεων εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα καυσίμων στους προορισμούς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ΔΑΑ συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας από τους πιο ανθεκτικούς και δυναμικούς αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, διατηρώντας θετική πορεία και το 2026, παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Τα πρώτα στοιχεία του έτους δείχνουν ότι η επιβατική κίνηση εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Τον Μάρτιο, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 3,8% σε σχέση με το 2025, με τον συνολικό αριθμό επιβατών να φτάνει τα 2,31 εκατ. Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τη σχετική κίνηση να αντιστοιχεί περίπου στο 7,5% της συνολικής επιβατικής δραστηριότητας του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, περισσότερες από τις μισές πτήσεις προς τις εμπλεκόμενες χώρες έχουν ακυρωθεί, ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν κανονικά, γεγονός που υποδηλώνει μερική –και όχι πλήρη– απώλεια της συγκεκριμένης αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η κρίση δεν θα κλιμακωθεί περαιτέρω.

Την ίδια στιγμή, το αεροδρόμιο προχωρά με το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 1,3 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη χωρητικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση έχει διασφαλιστεί έως το 2028, με τη στήριξη βασικών μετόχων και τραπεζικών εργαλείων.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, προσδοκάται περαιτέρω αύξηση των εσόδων ανά επιβάτη, ιδίως από μη αεροπορικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες αποδόσεις να τοποθετούνται χρονικά προς το τέλος της δεκαετίας, μετά την ολοκλήρωση των βασικών επενδύσεων.

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η ανθεκτικότητα του ΔΑΑ εδράζεται όχι μόνο στη δυναμική της επιβατικής κίνησης, αλλά και στην ικανότητά του να διαχειρίζεται κρίσιμους παράγοντες, όπως η ενεργειακή επάρκεια, σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

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