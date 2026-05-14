Η airBaltic εγκαινιάζει απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ταλίν – Νέα πύλη προς το βορρά
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08:56 - 14 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η airBaltic, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Λετονίας, εγκαινιάζει απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ταλίν Εσθονίας, προσφέροντας στους επιβάτες περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές προς τις Βαλτικές χώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Η νέα γραμμή συμπληρώνει τη σχεδόν 20ετή παρουσία της εταιρείας στη σύνδεση της Αθήνας και της πρωτεύουσας της Λετονίας, Ρίγα.

Από τις 29 Απριλίου 2026, το νέο δρομολόγιο εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα -κάθε Τετάρτη και Κυριακή- με διάρκεια πτήσης περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά. Εξασφαλίζει άμεση και εύκολη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο πρωτευουσών, με χρήση του σύγχρονου στόλου Airbus A220-300, ο οποίος εξοπλίζεται με δωρεάν internet. Όπως μάλιστα, δήλωσε, ο Mantas Vrubliauskas, Αντιπρόεδρος Διαχείρισης Δικτύου της airBaltic:

«Η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική και αναπτυσσόμενη αγορά για την airBaltic και η έναρξη του ένατου απευθείας δρομολογίου μας από τη χώρα - μεταξύ Αθήνας και Ταλίν - ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας και των Βαλτικών χωρών. Αυτή η πρόσθετη πτήση αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση μεταξύ των περιοχών και προσφέρει στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία κατά τον προγραμματισμό ταξιδιών αναψυχής, επαγγελματικών ταξιδιών ή επισκέψεων σε συγγενείς και φίλους.»

Από την πλευρά της στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης το μεσημέρι της Τετάρτης, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, δήλωσε:

«Η έναρξη της απευθείας σύνδεσης με το πανέμορφο Ταλίν μάς δίνει ιδιαίτερη χαρά και αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στο δίκτυο της Αθήνας που ενισχύει τη διασυνδεσιμότητά της και εμπλουτίζει τις επιλογές των ταξιδιωτών με έναν ακόμη προορισμό στη Βαλτική.

Ευχαριστούμε την airBaltic για την «ψήφο εμπιστοσύνης» στην αγορά της Αθήνας, ευχόμαστε ασφαλείς και γεμάτες πτήσεις και συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας με στόχο την συνεχή ανάπτυξη της αεροπορικής εταιρείας στην Αθήνα.»

Σημειώνεται ότι η airBaltic είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία των Βαλτικών χωρών,, διαθέτοντας έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη, αποτελούμενο από αεροσκάφη Airbus A220-300. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για παροχή άνετης και ποιοτικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που προσφέρει δωρεάν υψηλής ταχύτητας internet μέσω SpaceX Starlink στις πτήσεις της και έχει ήδη εξοπλίσει περισσότερα από τα μισά αεροσκάφη του στόλου της με την υπηρεσία αυτή. Επιπλέον, προσφέρει Economy και Business Class σε όλες τις πτήσεις της, επιτρέποντας στους επιβάτες να επιλέξουν την κατηγορία που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους

Η αεροπορική εταιρεία εκτελεί απευθείας πτήσεις από πέντε προορισμούς στην Ελλάδα και έχει συνολικά, εννέα δρομολόγια που συνδέουν τη χώρα με τις Βαλτικές χώρες: από την Αθήνα προς Ρίγα και Ταλίν, από την Κέρκυρα προς Ρίγα, από τη Ρόδο προς Ρίγα και Ταλίν, από το Ηράκλειο προς και τις τρεις βαλτικές πρωτεύουσες και από τη Θεσσαλονίκη προς Ρίγα. Το δίκτυο αυτό προσφέρει συχνή, άνετη και γρήγορη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο περιοχών, παρέχοντας στους επιβάτες ευρύ φάσμα ταξιδιωτικών επιλογών.

Τα τελευταία 30 χρόνια, η airBaltic έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο αερομεταφορέα. Σήμερα συνδέει τις Βαλτικές χώρες με 80 προορισμούς στην Ευρώπη και πέραν αυτής, ενισχύοντας τη διεθνή συνδεσιμότητα της περιοχής.

