Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Η METLEN εγκαινιάζει την 4η παραγωγική μονάδα του M Technologies Hub στον Βόλο. Η τέταρτη από τις έξι μονάδες του Hub τίθεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιταχύνοντας τον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας στον τομέα της άμυνας αβαφερει η εταρεία.

Η METLEN εγκαινίασε σήμερα με βάση ανακοίνωση τη νέα παραγωγική μονάδα της M Technologies στον Βόλο σηματοδοτώντας μια σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής βιομηχανίας άμυνας, ενός τομέα εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας.

Παρουσία μελών της ελληνικής κυβέρνησης και κορυφαίων εκπροσώπων της διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας, η METLEN επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο παραγωγικού εταίρου στις νέες ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας της άμυνας, αξιοποιώντας το βιομηχανικό βάθος, την τεχνογνωσία και τη διεθνή αξιοπιστία.

Στον Βόλο, η METLEN διαμορφώνει ένα σύγχρονο καθετοποιημένο αμυντικό βιομηχανικό οικοσύστημα, αξιοποιώντας την 25ετή της τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα. Πλέον το M Technologies Hub εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό σύμπλεγμα, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα και απαρτίζεται συνολικά από έξι μονάδες, συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. με δυνατότητες επεξεργασίας πρώτων υλών, κατασκευής, συναρμολόγησης και υποστήριξης σύνθετων αμυντικών εφαρμογών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίοςανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ισχυρής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στη διασφάλιση της εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά και στη συμβολή προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια και αυτονομία: «Για εμάς σήμερα δεν είναι απλά τα εγκαίνια μίας ακόμα βιομηχανικής μονάδας, ενός ακόμα εργοστασίου. Είναι μέρος ενός αμυντικοβιομηχανικού οικοσυστήματος που δεν θα διακρίνεται μόνο για τις επιδόσεις του στις παγκόσμιες αγορές, αλλά θα είναι και μέρος της διευρυνόμενης συνεισφοράς της εταιρείας στην αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Ζούμε σε μια εποχή όπου η έννοια της ασφάλειας επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας και της πολιτικής καθώς οι παγκόσμιες ισορροπίες ανατρέπονται με ταχύτητα που πριν από λίγα χρόνια θα ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι νέες προκλήσεις και η αναδιάταξη των διεθνών συμμαχιών έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι χώρες, οι οικονομίες και οι κοινωνίες υποχρεούνται να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους. Η Ελλάδα, η Ευρώπη αλλά και όλος ο πλανήτης βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο αυτάρκεις και πιο ικανοί να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας σε ένα περιβάλλον όπου οι παραδοσιακές βεβαιότητες έχουν περιορισθεί».

Ο κ. Μυτιληναίος πρότεινε επίσης στην ομιλία του οι προσφορές που προβλέπουν εγχώρια παραγωγή για αμυντικά προγράμματα σε ποσοστό άνω του 25% να λαμβάνουν πρόσθετους πόντους στις σχετικές αξιολογήσεις, προσθέτοντας πως «οι Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτούν, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, να επενδύουν τα χρήματα του ελληνικού λαού με τον πιο σωστό και αποδοτικό τρόπο. Και θα ήθελαν -φυσικά- και ελληνικά προϊόντα. Αλλά χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων αυτών. Το αμυντικό Hub της METLEN στο κέντρο της χώρας, δίνει στις Ε.Δ. μεγαλύτερες δυνατότητες αγοράς ελληνικών αμυντικών συστημάτων».

Η έναρξη πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της τέταρτης μονάδας του συμπλέγματος του αμυντικού βραχίονα της METLEN επιβεβαιώνει την ταχύτητα υλοποίησης του σχεδιασμού που είχε παρουσιαστεί στο Capital Markets Day της εταιρείας στο Λονδίνο, τον Απρίλιο του 2025. Παράλληλα, ενισχύεται περαιτέρω το αμυντικό αποτύπωμα της METLEN και ενδυναμώνεται η εγχώρια αμυντική βιομηχανική βάση.

Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στη σημασία του M Technologies Hub για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και δήλωσε: «ΗMETLEN, με τη σημερινή επένδυση, αποκτά ενισχυμένη θέση στον νέο παραγωγικό χάρτη του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος. Μια θέση που συνδέει τις διεθνείς συνεργασίες και την ελληνική προστιθέμενη αξία με την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Η στήριξη επενδύσεων που ενισχύουν την εθνική παραγωγική δυνατότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με σταθερούς κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία αποτελεί προτεραιότητα. Με σεβασμό στον Έλληνα φορολογούμενο. Κάθε ευρώ που διατίθεται για την άμυνα οφείλει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, να επιστρέφει στην ελληνική κοινωνία ως τεχνογνωσία, παραγωγή, απασχόληση, εξαγωγική δυνατότητα και αυξημένη εθνική αυτονομία».

Συνεχάρη τον κ. Μυτιληναίο για τη «στρατηγική επιλογή» της METLEN να επενδύσει με συνέπεια στον τομέα της αμυντικής παραγωγής και συμπλήρωσε: «Η επιλογή αυτή αποτελεί συμβολή στην εθνική παραγωγική ικανότητα, στην ευρωπαϊκή βιομηχανική ανθεκτικότητα και στην αξιοπιστία της αποτροπής της χώρας. Εύχομαι το M Technologies Defence Hub να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ελληνική και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, να προσελκύσει νέες συνεργασίες και να προσφέρει προοπτική στους νέους επιστήμονες και τεχνικούς της Θεσσαλίας και ολόκληρης της χώρας».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέδειξε τη συμβολή της επένδυσης στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανικής βάσης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, σημειώνοντας: «Όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, το 2019, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στο 11%. Σήμερα βρισκόμαστε στο 17% και στόχος μας είναι να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 20%-21%. Η επένδυση της METLEN εδώ στον Βόλο αποτυπώνει στην πράξη την νέα πορεία. Μια επένδυση 45 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ είναι επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές. Μια επένδυση που έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και σήμερα, σε λιγότερο από δύο χρόνια, εγκαινιάζουμε μια ολοκληρωμένη παραγωγική μονάδα. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα των επενδύσεων και η δέσμευση που αναλάβαμε: να προχωρούν και να υλοποιούνται, με ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία.

Σήμερα εδώ στον Βόλο δεν εγκαινιάζουμε απλώς μια νέα βιομηχανική μονάδα. Γίνεται ένα ακόμη βήμα σε μια μεγάλη εθνική προσπάθεια: να αποκτήσει η πατρίδα μας πιο ισχυρή παραγωγική βάση, προηγμένη τεχνογνωσία, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ισχυρότερο ρόλο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μια ελληνική βιομηχανική επένδυση, υψηλής τεχνολογίας με κρίσιμο στρατιωτικό αμυντικό χαρακτήρα, με εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, που ξεπερνά τα στενά όρια μιας σημαντικής επένδυσης. Αφορά συνολικά την οικονομία μας, την παραγωγική μας ικανότητα, τη βιομηχανία, την άμυνά μας, την εθνική μας αυτοπεποίθηση.

Η βιομηχανία στην Ελλάδα, που για χρόνια δεν είχε τη θέση που της άξιζε στο παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας, όχι μόνο υπάρχει, αλλά ενισχύεται σημαντικά. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής έχει ανέβει στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών, φτάνοντας το 15,5% του ΑΕΠ. Η προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας ξεπέρασε τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα καταγράφει μερικές από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη: δεύτερη στην αύξηση της απασχόλησης στη μεταποίηση, τρίτη στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης, πέμπτη στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων, υλοποιούνται 915 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δημιουργούν τουλάχιστον 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Κάθε μέρα κερδίζουμε την εμπιστοσύνη της αγοράς, γιατί η δράση μας είναι συνεπής και αξιόπιστη με τους στόχους μας. Και έχει ιδιαίτερη αξία ότι το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% της συνολικής επιχορήγησης κατευθύνονται εκτός Αττικής. Αυτό σημαίνει στήριξη της ελληνικής περιφέρειας στην πράξη. Σημαίνει παραγωγική ανασυγκρότηση σε ολόκληρη την πατρίδα μας.

Θέλω να συγχαρώ τη METLEN, τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, τη διοίκηση, τους μηχανικούς, τους τεχνικούς και όλους τους εργαζόμενους. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η αύξηση της παραγωγικότητας, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η μείωση των ανισοτήτων είναι μια τριπλή πρόκληση που αποτελεί εθνική υπόθεση - ένα εθνικό στοίχημα. Και απαιτεί εθνική στρατηγική για να πορευτεί με επιτυχία η Ελλάδα προς το 2030 σε έναν πολύ ανταγωνιστικό και ασταθή κόσμο».

Η METLEN συνεργάζεται ήδη με κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς αμυντικούς ομίλους, όπως οι KNDS, Naval Group, TKMS και Raytheon, ενώ αναπτύσσει νέες συνεργασίες σε κρίσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο κ. Βασίλης Τσιάμης, Chief Executive Director τηςM Technologies, σημείωσε: «Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει μια πραγματικότητα που γνωρίζουμε καλά στη βιομηχανία: η παραγωγική δυναμικότητα αποτελεί πλέον στρατηγικό πλεονέκτημα. Σήμερα, στην Ευρώπη και διεθνώς, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για αξιόπιστη αμυντική βιομηχανική ικανότητα. Αυτό ακριβώς φιλοδοξούμε να προσφέρουμε σε ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη από τον Βόλο. Μια σύγχρονη αμυντική βιομηχανική πλατφόρμα με δυνατότητα να υποστηρίζει πολλαπλά και απαιτητικά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας. Και σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους».

Η επένδυση ενισχύει την ελληνική βιομηχανική βάση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλει καίρια στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και αναδεικνύει τον Βόλο και τη Θεσσαλία σε έναν από τους σημαντικότερους αμυντικούς και βιομηχανικούς κόμβους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η στρατηγική θέση του Βόλου, με πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές-λιμάνι, σιδηρόδρομο, οδικούς άξονες και αεροδρόμιο- σε συνδυασμό με τη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων της M Technologies, ενισχύει τις προοπτικές της περιοχής ως σύγχρονου ευρωπαϊκού κέντρου παραγωγής και υποστήριξης αμυντικών προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη θέση στην τελετή εγκαινίων είχε και το σύνολο των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις, στην τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό των οποίων οφείλεται η ανάπτυξη της M Technologies. Το Hub του Βόλου απασχολεί ήδη 500 υψηλής τεχνογνωσίας εργαζόμενους, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή του αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στον Βόλο και τη Θεσσαλία. Παράλληλα, η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη συγκράτηση ανθρώπινου κεφαλαίου στην περιφέρεια.

Το επενδυτικό σχέδιο της M Technologies του Κλάδου Μετάλλων της METLEN, δεν θα είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία χωρίς την καθοριστική συμβολή και υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ως αρμόδιος κρατικός φορέας διαχείρισης των σχετικών πόρων ενίσχυσης, οριστικής αξιολόγησης και ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου της METLEN, το ενέταξε ως Εμβληματική επένδυση στον ν. 4864/2021 (Α’ 237) περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ως Εμβληματική, η επένδυση έλαβε τα προβλεπόμενα κίνητρα ενίσχυσης του ανωτέρω νόμου και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Αναλυτικά η ομικία του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου:

«Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,

Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης,

Κύριε πρώην Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργέ Άμυνας,

Εξοχότατοι Κύριοι Πρέσβεις,

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ ΓΕΣ,

κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,

Αξιότιμε Δήμαρχε Βόλου,

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της ελληνικής και της διεθνούς βιομηχανίας,

Αγαπητοί συνεργάτες, εργαζόμενοι και φίλοι της METLEN,

Κυρίες και κύριοι

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στα εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub που η METLEN έχει δημιουργήσει στο Βόλο και που αποτελείται πλέον από έξι μονάδες. Ένα πλήρες, καθετοποιημένο βιομηχανικό σύμπλεγμα άνω των 100.000 τετραγωνικών μέτρων που μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλά αμυντικά προγράμματα — σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και ευρύτερα διεθνές επίπεδο.

Και θα ήθελα αρχίζοντας να υπογραμμίσω τη σημασία ισχυρής Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας για την υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας. Είμαι βέβαιος ότι το παράδειγμα μη φιλικών γειτονικών χωρών είναι στο μυαλό όλων μας.

Η επένδυση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Είναι μέρος ενός ευρύτερου βιομηχανικού σχεδιασμού μας που συνδέει την ενέργεια, τα μέταλλα, την ανακύκλωση και την άμυνα σε ένα ενιαίο παραγωγικό οικοσύστημα. Και αυτό είναι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της METLEN.

Όμως για εμάς σήμερα δεν είναι απλά τα εγκαίνια μίας ακόμα βιομηχανικής μονάδας, ενός ακόμα εργοστασίου. Είναι μέρος ενός αμυντικοβιομηχανικού οικοσυστήματος που δεν θα διακρίνεται μόνο για τις επιδόσεις του στις παγκόσμιες αγορές αλλά θα είναι και μέρος της διευρυνόμενης συνεισφοράς του Ομίλου στην αμυντική θωράκιση της χώρας μας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η έννοια της ασφάλειας επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας και της πολιτικής καθώς οι παγκόσμιες ισορροπίες ανατρέπονται με ταχύτητα που πριν από λίγα χρόνια θα ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι νέες προκλήσεις και η αναδιάταξη των διεθνών συμμαχιών έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι χώρες, οι οικονομίες και οι κοινωνίες υποχρεούνται να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους.

Η Ελλάδα, η Ευρώπη αλλά και όλος ο πλανήτης βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο αυτάρκεις και πιο ικανοί να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας σε ένα περιβάλλον, όπου οι παραδοσιακές βεβαιότητες έχουν περιορισθεί. Οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι αγορές και οι συνεργασίες αναδιαμορφώνονται, ενώ νέες ευκαιρίες αλλά και νέες ευαλωτότητες εμφανίζονται.



Στις παραπάνω συνθήκες η έννοια της θωράκισης αποκτά πλέον ευρύτερη σημασία: Δεν αφορά μόνο την αμυντική ικανότητα, αλλά συνολικά την ανθεκτικότητα, την ενεργειακή επάρκεια, τη βιομηχανική βάση, την τεχνολογική ανεξαρτησία και τη δυνατότητα να παράγουμε οι ίδιοι κρίσιμες υποδομές και προϊόντα.

Η βιομηχανική ισχύς δεν αποτελεί απλώς οικονομικό πλεονέκτημα. Αποτελεί αναγκαίο στρατηγικό κεφάλαιο, όρο της κοινωνικής συνοχής. Οι χώρες που διαθέτουν παραγωγική βάση, τεχνογνωσία και δυνατότητα καινοτομίας είναι όχι μόνο οι πιο ευημερούσες αλλά έχουν και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα καθώς και επιρροή στις εξελίξεις.

Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω, με την άδεια των αρχών της Πολιτείας που είναι σήμερα εδώ, ότι ήρθε πια η ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Ελληνική Βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά από ό,τι μέχρι σήμερα. Όπως γίνεται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.

Με το δίκιο τους οι Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτούν, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, να επενδύουν τα χρήματα του ελληνικού λαού, με τον πιο σωστό και αποδοτικό τρόπο. Και θα ήθελαν -φυσικά- και ελληνικά προϊόντα. Αλλά χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων αυτών. Το αμυντικό Hub της METLEN στο κέντρο της χώρας, δίνει στις Ένοπλες Δυνάμεις μεγαλύτερες δυνατότητες αγοράς ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Η επίτευξη αυτής της σύμπραξης θα έχει μεγάλος όφελος στο μέλλον για την άμυνα, την οικονομία και την κοινωνία συνολικότερα. Αυτός είναι και ο λόγος που επενδύσεις, όπως αυτή που έχουμε μπροστά μας σήμερα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Γιατί δεν απαντούν μόνο στις ανάγκες του σήμερα. Δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε η Ελλάδα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για ένα μέλλον που παραμένει πιο σύνθετο και πιο απαιτητικό.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ευρώπη αλλά και όλος ο βρίσκεται σε φάση επαναβιομηχάνισης της άμυνας της. Πρωτοβουλίες όπως το SAFE, η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες, το European Defense Fund, οι Κοινές Προμήθειες ,το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικών Δαπανών δείχνουν προσπάθειες για σοβαρή αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Το παραπάνω πλαίσιο όμως, από μόνο του, δεν αρκεί για την Ελλάδα. Η απόφαση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για την υποχρεωτική συμμετοχή εγχώριας παραγωγής ύψους 25% σε όλα τα αμυντικά προγράμματα είναι βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, που, εκτός των άλλων, αναβαθμίζει και τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας. Δράττομαι δε της ευκαιρίας, να προτείνω στον παρόντα Υπουργό Άμυνας, οι προσφορές που υπερβαίνουν το κατώφλι του 25% να παίρνουν έξτρα πόντους στις σχετικές αξιολογήσεις. Για το καλό όλων, όπως προείπα.

Εμείς ως METLEN συμβάλλουμε σε κάθε περίπτωση σε αυτή την προσπάθεια με όλη μας την ενέργεια. Με ικανότητα εκτέλεσης, βιομηχανική υποδομή που δεν σχεδιάζεται απλώς — έχει ήδη δημιουργηθεί. Από δύο εργοστάσια, έχουμε φτάσει σε έξι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με μονάδες που λειτουργούν, που κατασκευάζονται και που επεκτείνονται ταυτόχρονα.

Και το πραγματικό αποτύπωμα δεν είναι μόνο ποσοτικό. Είναι και ποιοτικό:

Έρευνα και ανάπτυξη, μεταφορά τεχνογνωσίας, αναβάθμιση δεξιοτήτων, συγκράτηση ανθρώπινου κεφαλαίου στην περιφέρεια. Στο Capital Market ’s Day στο Λονδίνο, τον Απρίλιο του 2025, παρουσιάσαμε τον στρατηγικό μας μετασχηματισμό. Σήμερα, εδώ στον Βόλο, βλέπουμε ένα από τα πιο καθαρά παραδείγματα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Όχι ως πρόβλεψη. Αλλά ως υλοποίηση.

Και επιτρέψτε μου να κλείσω με μια πιο γενική παρατήρηση, που αφορά όχι μόνο τη σημερινή επένδυση, αλλά συνολικά την πορεία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Ελλάδα σήμερα, με βάση τις επιχειρήσεις που επέζησαν στη διάρκεια της 10ετους οικονομικής κρίσης, χάρις στον εξαγωγικό τους προσανατολισμό, μπορούν να δημιουργήσουν και στον αέρα και στην ξηρά και στη θάλασσα πραγματικά θαύματα, όπως το αμυντικό Hub της METLEN.

Στην κατεύθυνση αυτή βοηθάει η νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα και η άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης σε αμυντικά προϊόντα.

Η ισχυρή Ελληνική αμυντική βιομηχανία κυρίες και κύριοι, είναι προϋπόθεση της διασφάλισης της Εθνικής κυριαρχίας και απαιτεί τη συνδρομή όλων, των ιδίων των Επιχειρήσεων, των εργαζομένων μας, της Πολιτείας και πάνω απ’ όλα των Ενόπλων Δυνάμεών μας για τις οποίες είμαστε όλες και όλοι διαχρονικά υπερήφανοι.

Σας ευχαριστώ».