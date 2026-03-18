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Ο Όμιλος AKTOR θα επενδύσει στον μεταλλευτικό τομέα της Αλβανίας
ΜΕΤΑΛΛΑ
10:39 - 18 Μαρ 2026

Ο Όμιλος AKTOR θα επενδύσει στον μεταλλευτικό τομέα της Αλβανίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος AKTOR και η BNI Foundation υπέγραψαν σήμερα Συμφωνία – Πλαίσιο για στρατηγική αποκλειστική συνεργασία με αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων στην Αλβανία.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία, τα δύο μέρη θα συστήσουν κοινή εταιρεία, η οποία θα ιδρυθεί σύμφωνα με το αλβανικό δίκαιο, στην οποία η Όμιλος AKTOR θα συμμετέχει (μέσω της θυγατρικής AKTOR Metal) με ποσοστό 51% και η BNI Foundation με 49%, μέσω των θυγατρικών της, αντίστοιχα. Η κοινή εταιρεία θα αναλάβει την έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση συγκεκριμένων μεταλλευτικών πόρων, περιλαμβανομένων κοιτασμάτων νικελίου και σπανίων γαιών που βρίσκονται στην περιοχή του Bilisht της Αλβανίας, με εκτιμώμενη μεταλλευτική δυναμικότητα που αντιστοιχεί σε άνω των 500.000 τόνων νικελίου και άνω των 25.000 τόνων κοβαλτίου.

Η Συμφωνία προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία της απαραίτητης υποδομής, εγκαταστάσεων και μονάδων επεξεργασίας που απαιτούνται για την εξόρυξη και επεξεργασία των εν λόγω πόρων.

Η BNI Foundation θα συνεισφέρει στην κοινή εταιρεία τα σχετικά δικαιώματα εκμετάλλευσης και τις άδειες που αφορούν το μεταλλευτικό έργο και τα συναφή κοιτάσματα, τα οποία ήδη κατέχει. Η κοινή εταιρεία θα υποστηρίζεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο του έργου και τα επιμέρους στάδια εξέλιξης, εκτιμάται ότι, σε πλήρη ανάπτυξη, θα ανέλθει σε €1 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής χρηματοδότησης να αναμένεται να προέλθει από κεφάλαια των ΗΠΑ. Όλες οι συμφωνίες μεταξύ των μερών τελούν, μεταξύ άλλων όρων, υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας κορυφαίος παίκτης της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που αξιοποιεί εμπειρία 70 ετών για να υλοποιήσει τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας και επενδύει στρατηγικά σε τομείς της οικονομίας, όπως το LNG, η πράσινη ενέργεια, το Real Estate, τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ και η ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων. Ο Όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε συμπληρωματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, χρηματοδότησης και διαχείρισης μεταλλευτικών έργων, και θεωρεί τη συγκεκριμένη συνεργασία ως ευκαιρία περαιτέρω ενίσχυσης της ανάπτυξης και της παρουσίας του στην περιοχή των Βαλκανίων.

Η BNI Foundation συνιστά έναν δυναμικό οργανισμό με διαφοροποιημένη δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους και στην ευρύτερη περιοχή, με θυγατρικές που διατηρούν καθιερωμένη παρουσία σε βασικούς τομείς στην Αλβανία και πέραν αυτής. Μέσω δικτύου θυγατρικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η BNI Foundation δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, την υγεία και στην ενέργεια, αποτελώντας ένα περιφερειακό πολυκλαδικό φορέα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Συνδυάζοντας συμπληρωματική τεχνογνωσία και δυνατότητες, η στρατηγική αυτή συνεργασία μεταξύ της Ομίλου AKTOR και της BNI Foundation αναμένεται να αξιοποιήσει το δυναμικό των μεταλλευτικών πόρων και να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός σημαντικού μεταλλευτικού έργου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

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