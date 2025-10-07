Θεοδωρόπουλος: Να πετύχουμε τη μετάβαση της Ελλάδας από μια «κανονική» σε μια παραγωγική χώρα - Ζήτημα επιβίωσης το ενεργειακό κόστος

Με το μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ομιλία απηύθυνε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος παρουσίασε τις θέσεις της επιχειρηματικής κοινότητας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας με στόχο μια πιο ανταγωνιστική οικονομία και ευημερούσα κοινωνία.Κεντρικός προσκεκλημένος της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Dr Joachim Nagel, ο οποίος συζήτησε με τον δημοσιογράφο κ. Παύλο Τσίμα. Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Dr Nagel τόνισε: «Όσα πέτυχε η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία δεν είναι μόνο μια εθνική ιστορία επιτυχίας, είναι πηγή έμπνευσης για ολόκληρη την Ευρώπη. Δείχνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις, όσο δύσκολες κι αν είναι, αποδίδουν.»

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αναταράξεις και πρωτοφανή αβεβαιότητα, με επιπτώσεις στο εμπόριο, την ενέργεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, η Ευρώπη υστερεί σε ανάπτυξη, παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδο έναντι χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία, ενώ ένα χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι, μόλις το 11% των προτάσεών της έχει προχωρήσει, γεγονός που δείχνει την αργή ευρωπαϊκή ανταπόκριση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντικά βήματα προόδου και σταδιακής σύγκλισης:σταθερή ανάπτυξη με μεγαλύτερους ρυθμούς από την ΕΕ,κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μείωση της φοροδιαφυγής, δραστική μείωση της ανεργίας, αύξηση μισθών και μείωση φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όπως σημείωσε «η Ελλάδα πέτυχε να λειτουργεί ως μια κανονική χώρα, μια χώρα που ζει σύμφωνα με τις δυνατότητές της και δεν επιβαρύνει τις επόμενες γενιές».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεισφορά των επιχειρήσεων, με αιχμή τη βιομηχανία, στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €50 δισ. το 2024, ισοφαρίζοντας για ακόμη μια χρονιά τα έσοδα από τον τουρισμό και τις λοιπές εξαγόμενες υπηρεσίες. Η βιομηχανία, δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το εμπόριο, προσφέρει μισθούς κατά 35% υψηλότερους από τον μέσο όρο της οικονομίας, ενώ κλάδοι όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα μέταλλα, τα χημικά και ο ναυτιλιακός εξοπλισμός διευρύνουν συνεχώς την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή και άλλων κλάδων στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ τόνισε ότι το οικοσύστημα καινοτομίας επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη, με 3.000 startups και συνολική αποτίμηση που εκτιμάται μεταξύ 8-12 δισ. δολαρίων για το 2024.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι παραμένουν κρίσιμες υστερήσεις έναντι της Ευρώπης όπως το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών, το υψηλό ενεργειακό κόστος και η μεταβλητότητά του, η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η αργή απονομή δικαιοσύνης.

Κεντρικός άξονας της ομιλίας του Προέδρου του ΣΕΒ ήταν το ζήτημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα βρίσκεται στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ (με τη βιομηχανία στο 75%), και έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμη τα τελευταία 30 χρόνια. Ιδιαίτερα στάθηκε στη «μεγάλη παρεξήγηση που», όπως είπε, «έχει επικρατήσει σε μερίδα της κοινωνίας πως όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, εννοούμε αύξηση των ωρών εργασίας ή εντατικοποίησή της». Ενώ η παραγωγικότητα, όπως διευκρίνισε, «είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμικής απλοποίησης, ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων». Σημείωσε ότι κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά η πολιτεία και οι επιχειρήσεις και απηύθυνε κάλεσμα σε όλους «να θέσουμε ως κοινό στόχο τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας, σε κάθε πτυχή και σε κάθε δραστηριότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με ετήσια ορόσημα, μετρήσιμους δείκτες και τακτική λογοδοσία».

Ο κ. Θεοδωρόπουλος προέτρεψε πολιτεία και επιχειρήσεις σε άλμα παραγωγικών επενδύσεων, το οποίο όπως είπε θα σημάνει αντίστοιχα άλμα εξωστρέφειας, τεχνολογίας και παραγωγικής ανασύνταξης και επαναδιατύπωσε την πρότασή του για θεσμοθέτηση των υπεραποσβέσεων ως οριζόντιου,επενδυτικού κινήτρου.

Παράλληλα, έθεσε ως κρίσιμη προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μαζική επένδυση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην κατάρτιση και επανακατάρτιση, στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις και στην ενίσχυση τηςσυμπερίληψης στην αγορά εργασίας.

Για το θέμα του ενεργειακο κόστους, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ επανέλαβε ότι παραμένει καθοριστικός παράγων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που διαβρώνει οριζόντια την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων και επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισμό. Όπως σημείωσε, για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο- η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης. Τέλος, εξέφρασε την προσδοκία ο διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ Πολιτείας και ΣΕΒ να οδηγήσει σύντομα σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής.

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συνεργασίας ώστε «να προχωρήσουμε από την ατομική προσπάθεια, στη συλλογική» και «να πετύχουμε τη μετάβαση της Ελλάδας από μια χώρα "κανονική” σε μια χώρα παραγωγική». Συγκεκριμένα, κάλεσετην Πολιτεία «να καταστήσει την παραγωγικότητα βασικό κριτήριο όλων των πολιτικών» και τις επιχειρήσεις «να εντείνουν την επενδυτική προσπάθεια, την ψηφιοποίησή τους,την εξωστρέφεια και την επένδυση στους ανθρώπους». Τέλος, διαβεβαίωσε την κοινωνία ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι «ο δρόμος για καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς, καλύτερες κοινωνικές παροχές και όχι ένας δούρειος ίππος για την εντατικοποίηση της εργασίας»