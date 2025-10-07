Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, σταθερότητα και επενδύσεις - Τα κλειδιά της εθνικής ανάπτυξης

Στην Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της παραγωγικότητας ως εθνικού στόχου και συλλογικής ευθύνης. Υπογράμμισε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης στην οικονομία, όπως η αύξηση των επενδύσεων, η μείωση της ανεργίας στο 8%, η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, η μείωση φόρων, η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η μείωση του δημόσιου χρέους, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα δανείζεται σήμερα φθηνότερα από ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για οικονομική ανάπτυξη και επενδύσεις, ειδικά σε περιόδους ευρωπαϊκών κυβερνητικών κρίσεων και αναζωπύρωσης του λαϊκισμού. Αναφέρθηκε επίσης στο υψηλό ενεργειακό κόστος, σημειώνοντας ότι η λύση πρέπει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, να στηρίζει την ενεργοβόρα βιομηχανία και να ωφελεί ευρύτερα την κοινωνία.

Στην έναρξη της ομιλίας του ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα την τιμή να απευθυνθώ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από 10 χρόνια. Είχα δεσμευτεί σε 5 σημεία».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σήμερα από το ίδιο βήμα μπορεί να πει ότι με πυξίδα αυτούς τους τροχούς κινήθηκε και κινείται ως πρωθυπουργός και όλοι αναγνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ατομική προκοπή.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων, για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

«Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται σήμερα φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι αυτά συμβαίνουν σε διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και αναταράξεων.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, της κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά καθώς και εσωτερικής σταθερότητας.

«Η χώρα μας τα πέτυχε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια όπως συχνά συμβαίνει τελευταία», επισήμανε και είπε «ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα».

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα τόνισε ότι με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα.

Όπως τόνισε: «Με δεδομένες τις κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη αλλά και το γεγονός ότι ξαναφουντώνει ο λαϊκισμός που έχει τη δύναμη να μετατρέπει κάθε συστημική δυσκολία σε συστημική αμφιβολία. Τα λέω αυτά για να αντιληφθούμε πόσο πολύτιμο είναι το προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας. Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα, επενδύσεις δίχως σταθερό περιβάλλον. Είναι δυσάρεστο να έρχονται σημαίνοντες άνθρωποι από το εξωτερικό να μας θυμίζουν τα προφανή που εμείς πολλές φορές δυσκολευόμαστε μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής σύγκρουσης να αναγνωρίσουμε. Να είμαστε και εμείς λίγο πιο υπερήφανοι κ. Νάγκελ γιατί δεν είναι καθόλου λίγα.

Όσον αφορά το μείζον ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους που επηρεάζει τις επιχειρήσεις και κυρίως την εγχώρια βιομηχανία ο πρωθυπουργός ανέφερε «Η λύση πρέπει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, εντός δημοσιονομικών πλαισίων, να στηρίζει την ενεργοβόρα βιομηχανία, αλλά να έχει και ένα ευρύτερο δίκτυο ωφελουμένων».