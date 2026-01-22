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Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20:47 - 22 Ιαν 2026

Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Η Viohalco SA ανακοίνωσε σήμερα 22/1 τον διορισμό νέου Προέδρου και νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2026, συνεπεία της απώλειας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαου Στασινόπουλου, και της παραίτησης του κ. Ευάγγελου Μουστάκα από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το διορισμό του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως νέου Προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το διορισμό του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως νέου Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και του μέλους της Εκτελεστικής Διοίκησης της Εταιρείας.

Όλες οι αποφάσεις έχουν άμεση ισχύ.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 20:48
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