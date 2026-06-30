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Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου
Πολιτική
12:47 - 30 Ιουν 2026

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου  

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και την ανάδειξη νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την Τρίτη (30/6) ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας πως θα είναι παρών στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία.  

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής», γράφει ο κ. Πολάκης σε σχετική του ανάρτηση και απαριθμεί:

«1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.»

«Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανως ΟΧΙ ανεξαρτητος βουλευτής», καταλήγει ο ίδιος.

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