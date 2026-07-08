ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:20 - 08 Ιουλ 2026

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, παρουσιάζει την εικόνα της αγοράς των σούπερ μάρκετ, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες αλυσίδες διαθέτουν από 20.000 έως 35.000 ενεργούς κωδικούς προϊόντων, ενώ σε επίπεδο συνολικής βάσης προϊόντων οι κωδικοί μπορεί να ξεπερνούν τους 50.000 SKU αλλά μόλις το 10%-15% των κωδικών δημιουργεί το 70%-80% του συνολικού τζίρου.

Όπως τονίζει ο κ. Κορκίδης, ο ετήσιος τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα υπολογίζεται μεταξύ 16 και 17 δισ. ευρώ, με τα τρόφιμα να αντιπροσωπεύουν περίπου 75%-80% των πωλήσεων και τα μη τρόφιμα (καθαριστικά, είδη προσωπικής φροντίδας και σπιτιού) το υπόλοιπο 20%-25%.

Αναλυτικά, ο κ. Κορκίδης αναφέρει:

Τα σούπερ μάρκετ οργανώνουν τα προϊόντα τους σε κατηγορίες και σε κωδικούς προϊόντων (SKU – Stock Keeping Units). Ο αριθμός εξαρτάται από το μέγεθος του καταστήματος (discount, supermarket, hypermarket). Ένα τυπικό ευρωπαϊκό supermarket διαθέτει περίπου 15.000–20.000 κωδικούς, ενώ μεγάλα hypermarkets μπορούν να ξεπεράσουν πολύ υψηλότερα επίπεδα με 35.000 κωδικούς, Για την ελληνική αγορά, ένα μεγάλο κατάστημα αλυσίδας (π.χ. μεγάλου τύπου αστικό supermarket) συνήθως κινείται περίπου σε:

120–180 εμπορικές κατηγορίες

20.000–35.000 ενεργούς κωδικούς

2.000–5.000 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας (private label) ανάλογα με την αλυσίδα

1.000–2.500 προμηθευτές συνολικά σε επίπεδο μεγάλης αλυσίδας

Σε επίπεδο ολόκληρης αλυσίδας στη κεντρική βάση προϊόντων οι διαθέσιμοι κωδικοί μπορεί να ξεπερνούν τις 50.000 SKU, επειδή δεν βρίσκονται όλοι σε κάθε κατάστημα.

* Εικόνα της αγοράς στην Ελλάδα σε τάξη μεγέθους

Ετήσιος τζίρος οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων: μεταξύ 16-17 δισ. €

3 συντελεστές ΦΠΑ, αλλά με μέσο συντελεστή συνολικής απόδοσης ΦΠΑ 11-12% (1,9 δις ευρώ)

Τρόφιμα: 75–80% του τζίρου

Μη τρόφιμα (καθαριστικά, προσωπική φροντίδα, είδη σπιτιού): 20–25%

Private Label: περίπου 1 στα 4 προϊόντα σε όγκο (με αυξητική τάση λόγω ακρίβειας)

Ένας ενδιαφέρων δείκτης για την αγορά είναι ότι μόλις το 10–15% των κωδικών παράγει περίπου το 70–80% του τζίρου, γι’ αυτό οι αλυσίδες μειώνουν σταδιακά τους «αδρανείς» κωδικούς και ενισχύουν private label και ταχυκίνητα προϊόντα.

* Συμπέρασμα για την ακρίβεια

Η τελική τιμή στο ράφι διαμορφώνεται από ολόκληρη την αλυσίδα κόστους:

κόστος πρώτων υλών, ενέργεια, μεταφορές, συσκευασία, χρηματοοικονομικό κόστος, φορολογία, εμπορικές πολιτικές προμηθευτών και λιανεμπορίου.Για αυτό μια μείωση τιμών απαιτεί παρέμβαση σε όλη την αλυσίδα αξίας και όχι μόνο στο τελευταίο σημείο πώλησης.

evep_0d3f0.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο Μητσοτάκης κρατά για έκπληξη τους κωδικούς προϊόντων με σταθερές τιμές
Πολιτική

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο Μητσοτάκης κρατά για έκπληξη τους κωδικούς προϊόντων με σταθερές τιμές

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών σε 1.898 προϊόντα στο τελευταίο τρίμηνο
Οικονομία

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών σε 1.898 προϊόντα στο τελευταίο τρίμηνο

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο 2026
Οικονομία

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 14:35

Sell off με υπογραφή Τραμπ στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνονται οι 2.500 μονάδες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 14:33

UniCredit και Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία τους σε περιφερειακές αγορές

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:28

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Πολιτική
08/07/2026 - 14:22

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:07

Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 14:06

METLEN: Η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

Φορολογία
08/07/2026 - 13:55

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 13:54

UniCredit: Στο 47,59% το ποσοστό της στην Commerzbank – Διευρύνονται οι αντιδράσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 13:53

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:46

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:40

NATO: Η επόμενη Σύνοδος στην Αλβανία αλλά πότε; - Προς αναβολή λόγω εντάσεων με Τραμπ

Πολιτική
08/07/2026 - 13:38

Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό

Πολιτική
08/07/2026 - 13:29

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές

Πολιτική
08/07/2026 - 13:28

Η Ευρώπη ενδυναμώνει τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας - Στρατηγική συμβολή της ΕΑΚ στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας CSC-EDIC

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 13:20

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08/07/2026 - 13:18

Δημόσιος οργανισμός ή προσωπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων;

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 13:11

Εξάρχου στον Economist: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:00

Ελληνοτουρκική... νότα στο ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν ζητά άρση αποκλεισμών στην ευρωπαϊκή άμυνα

Οικονομία
08/07/2026 - 12:59

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:57

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Πολιτική
08/07/2026 - 12:47

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

Πολιτική
08/07/2026 - 12:45

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών - Δουδωνής: Ακραία μεθόδευση

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 12:41

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/07/2026 - 12:39

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:28

Αλλάζουν τα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Εμπορεύματα
08/07/2026 - 12:25

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:17

Λέττα: Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 12:11

Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ