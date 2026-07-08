Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

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Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, παρουσιάζει την εικόνα της αγοράς των σούπερ μάρκετ, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες αλυσίδες διαθέτουν από 20.000 έως 35.000 ενεργούς κωδικούς προϊόντων, ενώ σε επίπεδο συνολικής βάσης προϊόντων οι κωδικοί μπορεί να ξεπερνούν τους 50.000 SKU αλλά μόλις το 10%-15% των κωδικών δημιουργεί το 70%-80% του συνολικού τζίρου.

Όπως τονίζει ο κ. Κορκίδης, ο ετήσιος τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα υπολογίζεται μεταξύ 16 και 17 δισ. ευρώ, με τα τρόφιμα να αντιπροσωπεύουν περίπου 75%-80% των πωλήσεων και τα μη τρόφιμα (καθαριστικά, είδη προσωπικής φροντίδας και σπιτιού) το υπόλοιπο 20%-25%.

Αναλυτικά, ο κ. Κορκίδης αναφέρει:

Τα σούπερ μάρκετ οργανώνουν τα προϊόντα τους σε κατηγορίες και σε κωδικούς προϊόντων (SKU – Stock Keeping Units). Ο αριθμός εξαρτάται από το μέγεθος του καταστήματος (discount, supermarket, hypermarket). Ένα τυπικό ευρωπαϊκό supermarket διαθέτει περίπου 15.000–20.000 κωδικούς, ενώ μεγάλα hypermarkets μπορούν να ξεπεράσουν πολύ υψηλότερα επίπεδα με 35.000 κωδικούς, Για την ελληνική αγορά, ένα μεγάλο κατάστημα αλυσίδας (π.χ. μεγάλου τύπου αστικό supermarket) συνήθως κινείται περίπου σε:

120–180 εμπορικές κατηγορίες

20.000–35.000 ενεργούς κωδικούς

2.000–5.000 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας (private label) ανάλογα με την αλυσίδα

1.000–2.500 προμηθευτές συνολικά σε επίπεδο μεγάλης αλυσίδας

Σε επίπεδο ολόκληρης αλυσίδας στη κεντρική βάση προϊόντων οι διαθέσιμοι κωδικοί μπορεί να ξεπερνούν τις 50.000 SKU, επειδή δεν βρίσκονται όλοι σε κάθε κατάστημα.

* Εικόνα της αγοράς στην Ελλάδα σε τάξη μεγέθους

Ετήσιος τζίρος οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων: μεταξύ 16-17 δισ. €

3 συντελεστές ΦΠΑ, αλλά με μέσο συντελεστή συνολικής απόδοσης ΦΠΑ 11-12% (1,9 δις ευρώ)

Τρόφιμα: 75–80% του τζίρου

Μη τρόφιμα (καθαριστικά, προσωπική φροντίδα, είδη σπιτιού): 20–25%

Private Label: περίπου 1 στα 4 προϊόντα σε όγκο (με αυξητική τάση λόγω ακρίβειας)

Ένας ενδιαφέρων δείκτης για την αγορά είναι ότι μόλις το 10–15% των κωδικών παράγει περίπου το 70–80% του τζίρου, γι’ αυτό οι αλυσίδες μειώνουν σταδιακά τους «αδρανείς» κωδικούς και ενισχύουν private label και ταχυκίνητα προϊόντα.

* Συμπέρασμα για την ακρίβεια

Η τελική τιμή στο ράφι διαμορφώνεται από ολόκληρη την αλυσίδα κόστους:

κόστος πρώτων υλών, ενέργεια, μεταφορές, συσκευασία, χρηματοοικονομικό κόστος, φορολογία, εμπορικές πολιτικές προμηθευτών και λιανεμπορίου.Για αυτό μια μείωση τιμών απαιτεί παρέμβαση σε όλη την αλυσίδα αξίας και όχι μόνο στο τελευταίο σημείο πώλησης.