Κυματοειδής Χάρτινη Συσκευασία: Επενδύσεις €200 εκατ. και ισχυρή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος
11:14 - 18 Φεβ 2026

Κυματοειδής Χάρτινη Συσκευασία: Επενδύσεις €200 εκατ. και ισχυρή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

Γιώργος Αλεξάκης
Η βιομηχανία κυματοειδούς χάρτινης συσκευασίας εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς «πυλώνες» της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, συνδυάζοντας επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ με ουσιαστική συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τη δυναμική αυτή ανέδειξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Χάρτινης Συσκευασίας (HPPA) κ. Βασίλης Έξαρχος, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής ενημέρωσης και επίσκεψης δημοσιογράφων σε μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στη Dunapack Packaging στο Σχηματάρι.

Όπως επεσήμανε, η ελληνική βιομηχανία κυματοειδούς χάρτινης συσκευασίας, με κύκλο εργασιών που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ και περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, αποτελεί έναν σύγχρονο και τεχνολογικά εξελιγμένο κλάδο που στηρίζει κρίσιμους τομείς της οικονομίας — από τη βιομηχανία τροφίμων και τη μεταποίηση έως το εμπόριο και τις εξαγωγές — καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της εγχώριας ζήτησης.

Κλάδος-κλειδί για την κυκλική οικονομία

Πέρα από τη συμβολή του στην παραγωγή και την απασχόληση, ο κλάδος αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η κυματοειδής χάρτινη συσκευασία αποτελεί ένα από τα πλέον κυκλικά βιομηχανικά προϊόντα, καθώς είναι 100% ανακυκλώσιμη και βιοδιασπώμενη και παράγεται κατά μέσο όρο από 88% ανακυκλωμένες ίνες.

Η ίνα χαρτονιού μπορεί να ανακυκλωθεί περισσότερες από 25 φορές, δημιουργώντας έναν κλειστό κύκλο αξίας όπου το χρησιμοποιημένο χαρτί επιστρέφει ως πρώτη ύλη στη βιομηχανική παραγωγή. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ανάγκη για παρθένες πρώτες ύλες, περιορίζονται τα απόβλητα και ενισχύεται η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων.

Τεχνολογία και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η σύγχρονη παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού βασίζεται σε αυτοματοποιημένες γραμμές υψηλής ακρίβειας και ψηφιακά συστήματα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, τα οποία επιτρέπουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών.

Η ενσωμάτωση τεχνικών lightweighting και βελτιστοποίησης σχεδιασμού έχει οδηγήσει σε μείωση του βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο κατά 6%, χωρίς απώλεια αντοχής ή ποιότητας. Αυτό μεταφράζεται σε:

  • λιγότερη κατανάλωση πρώτων υλών,
  • μειωμένο όγκο μεταφοράς,
  • χαμηλότερες εκπομπές CO₂ στη διακίνηση προϊόντων,
  • περιορισμό βιομηχανικών αποβλήτων.

Παράλληλα, τα συστήματα ψηφιακής παρακολούθησης επιτρέπουν ακριβή ρύθμιση της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των μονάδων και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Επενδύσεις και πράσινος μετασχηματισμός

Στον κλάδο δρομολογούνται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ σε σύγχρονες γραμμές παραγωγής, αυτοματοποίηση και αναβάθμιση υποδομών. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν όχι μόνο την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και τον πράσινο μετασχηματισμό της βιομηχανίας, μέσω:

  • ψηφιοποίησης παραγωγής,
  • βελτιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας,
  • μείωσης απορριμμάτων,
  • σχεδιασμού προϊόντων με βάση τις αρχές design for recycling.

Περιθώρια βελτίωσης στην ανακύκλωση

Παρά τη σημαντική πρόοδο, αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ανακύκλωσης χαρτιού στην Ελλάδα. Το ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού στη χώρα ανέρχεται περίπου στο 43%, όταν στην Ευρώπη ξεπερνά το 75%.

Όπως τόνισε ο κ. Έξαρχος, απαιτείται ενίσχυση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και των συστημάτων συλλογής, καθώς κάθε τόνος χαρτιού που δεν ανακυκλώνεται σημαίνει απώλεια πολύτιμης πρώτης ύλης και οικονομικών πόρων για τη βιομηχανία.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του HPPA, κ. Βασίλης Έξαρχος:
«Η εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας αποδεικνύει ότι η βιομηχανία μπορεί να συνδυάζει τεχνολογική πρόοδο και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η κυματοειδής χάρτινη συσκευασία αποτελεί κρίσιμο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας και βασικό εργαλείο μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο και κυκλικό παραγωγικό μοντέλο».

Συνοπτικά ο κλάδος

  • 1 δισ. € κύκλος εργασιών και >3.000 εργαζόμενοι
  • Επενδύσεις άνω των 200 εκατ. € σε πράσινο και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό
  • 88% μέσο ανακυκλωμένο περιεχόμενο πρώτης ύλης
  • 100% ανακυκλώσιμο και βιοδιασπώμενο προϊόν
  • Μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών κατά 6% μέσω lightweighting
  • Πλήρης ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας και design for recycling

Οι απειλές

Όπως δήλωσε, πάντως, ο Πρόεδρος του HPPA, κ. Βασίλης Έξαρχος η αγορά της κυματοειδούς χάρτινης συσκευασίας έχει μεγάλες προκλήσεις μπροστά της την ώρα που έχει στην Ελλάδα ισχυρό αποτύπωμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίσκεψη των ΜΜΕ, έγινε εν μέσω μιας μακράς διακοπής παροχής ρεύματος, κάτι σύνηθες, όπως αναφέρθηκε, που όμως ανά 5λεπτό διακοπής κοστίζει 25 χιλ ευρώ. Έτσι, στο "πεδίο" αναδείχθηκε το μείζον ζήτημα των ελλείψεων υποδομών δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ) αλλά και του ενεργειακού κόστους, που απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.

Κι αυτό την ώρα που η γειτονική Τουρκία επεκτείνεται στον κλάδοι ασκώντας, όπως αναφέρθηκε, άκρως επεκτατική πολιτική, κάτι που σε συνδυασμό με τα λειτουργικά και τα ρυθμιστικά κόστη, εμποδίζει ανάπτυξη του εγχώριου κλάδου. “Η δυτική βιομηχανία δε λειτουργεί ανταγωνιστικά, ενώ παράλληλα η τουρκία επιβάλλει 80 δολάρια ανά τόνο ως δασμό στις εισαγωγές που κάνουμε εμείς στη γειτονική χώρα” ανέφερε ο κ. Έξαρχος αναφερόμενος στην ασυμμετρία που υπάρχει ένεκα και της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ - Τουρκίας.

Παράλληλα την ώρα που η Ελλάδα καλύπτει το 10% της ζήτησης σε πρωτογενή χαρτόμαζα μέσα από εγχώριά παραγωγή από δυο εταιρείες αντιμετωπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό από τη γείτονά. Όπως τόνισε ο κ. ‘Έξαρχος η Τουρκία έχει ⅓ του κόστους ενέργειας σε σχέση με μας κάτι που την κάνει πιο ανταγωνιστική και στην παραγωγή χάρτου.

