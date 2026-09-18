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Alpha Bank: Ρεκόρ ζήτησης για τη Senior έκδοση – Αντλεί €700 εκατ. με spread 85 μ.β.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:18 - 18 Σεπ 2026

Alpha Bank: Ρεκόρ ζήτησης για τη Senior έκδοση – Αντλεί €700 εκατ. με spread 85 μ.β.

Reporter.gr Newsroom
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Με ιστορικά υψηλή ζήτηση για έκδοση Senior ελληνικής τράπεζας, η Alpha Bank ολοκληρώνει τη νέα της έξοδο στις διεθνείς αγορές, αντλώντας 700 εκατ. ευρώ μέσω Senior Preferred ομολόγου διάρκειας 4,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, σύμφωνα με τη δομή 4.5NC3.5.  

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση ήταν ιδιαίτερα έντονο, με το βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα 2,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό της έκδοσης περισσότερες από τέσσερις φορές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών σε έκδοση Senior ελληνικής τράπεζας από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, γεγονός που αναδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες.

Από τις 115 στις 85 μονάδες βάσης

Η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία του book building επέτρεψε στην Alpha Bank να μειώσει αισθητά το κόστος δανεισμού της. Η αρχική καθοδήγηση για το spread είχε διαμορφωθεί στις 115 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, προτού περιοριστεί στις 85 μονάδες βάσης, επίπεδο στο οποίο πραγματοποιήθηκε τελικά η τιμολόγηση της έκδοσης.

Έτσι, το τελικό spread διαμορφώθηκε στο MS+85 μ.β., αποτελώντας το χαμηλότερο spread που έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά αφενός την αυξημένη ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα και αφετέρου την ικανότητα της τράπεζας να εξασφαλίζει χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές με ανταγωνιστικούς όρους.

Η υπερκάλυψη της έκδοσης έδωσε στην Alpha Bank τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά το αρχικό pricing. Οι προσφορές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε επίπεδα πολλαπλάσια του ποσού που επιδίωκε να αντλήσει η τράπεζα, ενίσχυσαν τη θέση της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τιμολόγησης.

Στο επίκεντρο η διαχείριση των υποχρεώσεων

Παράλληλα με τη νέα έκδοση, η Alpha Bank έχει προχωρήσει σε πρόταση εξαγοράς υφιστάμενων Senior Preferred ομολόγων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης το 2028.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής ενεργού διαχείρισης των υποχρεώσεων της τράπεζας και συνδέεται με τον σχεδιασμό της για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL.

Μέσω της νέας έκδοσης, η Alpha Bank εξασφαλίζει παράλληλα νέα χρηματοδότηση από τις αγορές, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτήσει μέρος των υφιστάμενων υποχρεώσεών της.

Η συναλλαγή αποκτά, ως εκ τούτου, διπλή διάσταση: αφενός επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της Alpha Bank να έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και, αφετέρου, εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της τράπεζας να βελτιστοποιήσει τη δομή της χρηματοδότησης και των υποχρεώσεών της.

Ισχυρό σήμα από τις αγορές

Η νέα έξοδος της Alpha Bank στις αγορές πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και από τις μεταβολές στις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκέντρωση προσφορών άνω των 2,9 δισ. ευρώ για έκδοση 700 εκατ. ευρώ αποτελεί ένδειξη του ισχυρού ενδιαφέροντος των επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες.

Παράλληλα, η δυνατότητα της Alpha Bank να περιορίσει το spread από τις αρχικές 115 μονάδες βάσης στις 85 μονάδες βάσης καταδεικνύει τη βελτίωση των όρων πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές και την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να αξιοποιούν τα διαθέσιμα παράθυρα στις αγορές, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση με ανταγωνιστικό κόστος.

Στο syndicate της έκδοσης συμμετείχαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 16:34
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