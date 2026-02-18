To περίπτερο της ΤΗΕΟΝ
19:04 - 18 Φεβ 2026

Εντυπωσιακή η ελληνική παρουσία στη World Defense Show 2026 στο Ριάντ

Η World Defense Show 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ  της Σαουδικής Αραβίας από τις 8 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026, ανέδειξε την καινοτομία, την τεχνολογική υπεροχή και τη στρατηγική εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Η δυναμική συμμετοχή της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.) και των ελληνικών εταιριών-εκθετών κατέστησε το ελληνικό περίπτερο σημείο αναφοράς της έκθεσης.

Στο ενιαίο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Όμιλος Viohalco με τις έξι θυγατρικές του, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η Miltech Hellas, η Prisma Electronics, η Qualco Group και η Realiscape. Παράλληλα, η SCYTALYS του EFA GROUP, η THEON SENSORS, και η ROTA, διοργανώτρια της ελληνικής έκθεσης DEFEA, ενίσχυσαν την ελληνική παρουσία με αυτόνομα περίπτερα, προβάλλοντας την Ελλάδα ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους και ανταγωνιστικούς διεθνείς παίκτες στον αμυντικό τομέα.

Η ελληνική συμμετοχή τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / ΓΔΑΕΕ, με την πολύτιμη υποστήριξη της Enterprise Greece και την ενεργή παρουσία του ΕΛΚΑΚ. Η συνεργασία αυτή εξασφάλισε άρτια οργάνωση, υψηλή προβολή και ουσιαστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρίες.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε στοχευμένες επισκέψεις σε εθνικά περίπτερα άλλων χωρών, ενισχύοντας τον διακρατικό διάλογο και διερευνώντας νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Οι επαφές αυτές επιβεβαίωσαν το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για συμπαραγωγές, μεταφορά τεχνογνωσίας και συμμετοχή ελληνικών εταιριών σε μεγάλα διεθνή προγράμματα.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη ελληνική παρουσία στην έκθεση World Defense Show 2026 διαδραμάτισαν ο Υποστράτηγος (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας, Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, και ο Ταξίαρχος (ΤΧ) Σπυρίδωνας Μαδούρος, οι οποίοι, με τη σταθερή υποστήριξη και τη στρατηγική τους καθοδήγηση, ενισχύουν ουσιαστικά την παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές άμυνας.

Το ελληνικό περίπτερο στην WDS 2026

Την ελληνική παρουσία τίμησαν με την επίσκεψή τους υψηλόβαθμοι θεσμικοί εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων ο Υποναύαρχος Παναγιώτης Καραβάς ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, εκπροσωπώντας τον Α/ΓΕΝ, ο Πλοίαρχος Νικόλαος Χρυσοχοΐδης ΠΝ, ο Ακόλουθος Άμυνας (ΑΚΑΜ) της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία Σμήναρχος (Ι) Πάνος Νούσιας ΠΑ, ο Πρόξενος Χρήστος Νίνης, καθώς και η κυπριακή αποστολή με επικεφαλής τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η παρουσία κορυφαίων θεσμικών και επιχειρηματικών εκπροσώπων της Σαουδικής Αραβίας, όπως των SAMI και GAMI, καθώς και του ΑΚΑΜ της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, Col Qutaim Alsahali.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., Νικόλαος Παπάτσας: «Η Ελλάδα είχε μια ισχυρή και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στη World Defense Show 2026 στο Ριάντ, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή και την εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Με τη συμμετοχή κορυφαίων εταιριών και την υποστήριξη θεσμικών φορέων, το ελληνικό περίπτερο αποτέλεσε σημείο αναφοράς της έκθεσης. Οι διεθνείς επαφές και οι υψηλόβαθμες επισκέψεις επιβεβαίωσαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για συνεργασίες, συμπαραγωγές και μεταφορά τεχνογνωσίας.»



